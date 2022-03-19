Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Şengül’ün hayatı belgesel oldu /19 Mart 2022 20:44

Mehmet Ali Şengül’ün hayatı belgesel oldu

Geçen yıl, korona rahatsızlığına yakalanarak, 11 Temmuz ayında hakka yürüyen Mehmet Ali Şengül’ün hayatı belgesel oldu.

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Hizmet Hareketi’nin ilklerinden ve camida ‘Samsunlu Hoca’ olarak bilinen Mehmet Ali Şengül’ün hayatı belgesel halinde getirildi. Gazeteci Enes Cansever’in hayatını kaleme aldığı ve editörlüğünü yaptığı  ve 3 bölümden oluşan belgesel, KUMSAATİ kanalında yayına girdi.



Belgeselin kurgu, montaj ve grafik tasarımını Hakan Sobacı, metnin seslendirmesi ise Asım Yıldırım yaptı. 

İman ve Kur'an hizmetinin öncülerinden, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kadim dostu ve dava arkadaşı Mehmet Ali Şengül geçtiğimiz Nisan ayında koronaya yakalanmış 11 Temmuz'da da hakka yürümüştü 

Almanya'da defnedilen Şengül 1945 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesi, Elden köyünde doğmuştu.  Şengül,  Denizli’de hıfzını tamamlamış, Kestane Pazarı Kur’an Kursu’nda eğitim görmüş, ayakta geçirdiği son ana kadar Hizmet düşüncesiyle koşturmuştu. 
Mehmet Ali Şengül, Avrupa hizmetinin de ilklerindendi ve yurtdışındaki Türk gençlerinin iman ve Kur'an Hizmetlerinden faydalanmasına vesile olmuştu. Hayatının son yıllarında iyi insanlara musallat olan şer odaklarının hedefi haline gelen Şengül Hoca, duruşundan taviz vermemişti.




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