Mehmet Ali Şengül'e uyutularak oksijen verilmeye başlandı

Bir hafta önce testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye başlanan, daha sonra da tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Şengül'e, dün akşam doktorların tavsiyesi çerçevesinde uyutularak oksijen verilmesi kararı alındı.





Almanya'da Hessen eyaletindeki devlet hastanesinde tedavisine devam edilen Şengül'ün uyutularak oksijen tedavisi almaya başlamasının ardından kan değerlerinin daha iyiye doğru gittiği, oksijen emme seviyesinin de iyi olduğu kaydedildi.





M.Ali Şengül'ün eşi Hanımefendi'nin de korona süreci evde tedavi şeklinde devam ederken durumunun iyi olduğu belirtilirken eşinin uyutularak tedavisinin yapıldığı bugün kendisine iletildi.





Korona dışında kronik rahatsızlıkları da bulunan 76 yaşındaki Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz.