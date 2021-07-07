Mehmet Ali Şengül'ün son durumuna ilişkin ailesinden açıklama

Açıklama şöyle:





12 Nisan 2021 tarihi itibariyle Covid19 virüsüne yakalanan Muhterem babamız, Mehmet Ali Şengül Hocamızın tedavi sürecine hastane ve yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir. Yaklaşık 3 aydır devam eden tedavi sürecinde Covid19 virüsü ile ilgili herhangi bir bulgu kalmamıştır. Fakat virüsün vücutta bıraktığı tahribat ve Hocamızın sahip olduğu kronik rahatsızlıklar maalesef genel sağlığının devamlı olarak kritik seviyede seyretmesine sebep olmaktadır. Tedavide kullanılan ilaçların yavaş yavaş etkisini kaybetmesinden dolayı uyanma sürecini tamamlayamadığı için bilinci de tam olarak yerine gelmemiştir. Bu durumun neticesi olarak da genel durumunda anlık değişimler görülmektedir.





Uzmanlar tarafından 24 saat boyunca gözetim altında en üst seviyede bakımı ve tadavisi süren Hocamızın sağlığında oluşan hasar ciddi boyutta olduğu için tedavi süreci de buna bağlı olarak yavaş ilerlemektedir. Ailesi ve sevenleri olarak dua ve temennilerimiz eski sağlığına kavuşması ve aramıza dönmesi yönünde olduğundan büyük bir ümitle ve sabırsızlıkla bir an önce pozitif anlamda netice almayı arzu ediyoruz. Fakat uzmanların görüşü ile birlikte genel durumunu değerlendirdiğimizde bu zorlu süreci sabır ve duayla geçirmemiz gerektiğini görüyor ve sizlerden de bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.





Kudreti sonsuz Rabbimiz ne takdir eder bilemiyoruz ama "Bir şeyi dilediğinde O'nun buyruğu sadece OL demektir; o da hemen Oluverir" mübeccel hakikatine sığınarak dua dua yalvarıyor, hakkımızda hayırlısıyla hayırlı olanı O'ndan dileniyoruz. Bu vesile ile sizlerden öncelikle haklarınızı helal etmenizi diliyor ve bizzat telefon ederek, mesaj göndererek dualarını, şifa dileklerini ve hissiyatlarını ailemizle paylaşan, her an yanımızda olan, gece gündüz dünyanın dört bir tarafından dua halkalarına katılarak destek olan tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı istirham ediyoruz.





Şengül Ailesi

