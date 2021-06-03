Mehmet Baransu’ya gazetecilikten 45 yıl hapsi istemi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 35. duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın müdahillerinden Suat Aytın ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.







MAHKEME BAŞKANI: BEN KANUNU BU ŞEKİLDE UYGULUYORUM







Mahkeme başkanı, duruşmanın başında savcıya söz hakkı verdi, savcı da esas hakkındaki mütalaanın hazır olduğunu söyledi. Bu sırada Mehmet Baransu, dosyada eksiklikler olduğunu söyledi. Baransu’nun avukatları da mütalaadan önce söz almaya çalıştı ancak başkan “Ben kanunu bu şekilde uyguluyorum” diyerek söz hakkı vermedi ve mütalaa açıklandı.





Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin’in dosyasının ayrılmasına karar verilmesini istedi.





Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Baransu hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince mahkûmiyet kararı verildiğinden, bu suç yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.





MEHMET BARANSU’NUN 45 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ





Esas hakkındaki mütalaada, Baransu’nun zincirleme şekilde “devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etmek” suçundan 12 yıldan 18 yıla, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 4,5 yıldan 12 yıla ve “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplamda, 24 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi.





SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ





Mütalaada, sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.





Söz alan sanık Baransu, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.





ERDOĞAN: BALYOZ CD’LERİNİ DİNLEYİNCE ŞOK OLUYORUM





Dönemin başbakanı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül 2012 tarihinde NTV – Star TV ortak yayınına çıkmış ve Balyoz darbesinin ses kayıtlarını dinleyince şok olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, “Şimdi CD’leri dinliyorum şok oluyorum ki (Balyoz planlarını) YAŞ toplantılarında beraber olduğumuz bir arkadaş bu. Ben bunu CD’den sesinden dinlemesem inanın inanmayacağım. O zaman ilk defa bir sivil mahkemede böyle bir sürecin olması aslında Türk demokrasisi adına çok önemli yani burada Türkiye bir değişimi, dönüşümü demokrasi adına yaşıyor ve bundan dolayı şu anda aleyhte kampanya yürütenler var. Çünkü ortada bir vaka var nedir? Türkiye’de darbelerle bir yere gidilmesi değil artık halkın kazanması, milletin kazanması, demokrasinin kazanması çok önemli’ diyerek bu konudaki açıklamasını sonlandırdı.” demişti.