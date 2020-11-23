Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Baransu'ya 17 yıl hapis cezası /23 Kasım 2020 13:54

Mehmet Baransu'ya 17 yıl hapis cezası

Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi'nde yayınlanan 'Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı' başlıklı haber ile ilgili davada 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Taraf Gazetesi'nde 28 Kasım 2013 tarihinde "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlığıyla yayınlanan haberi yapan Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Baransu'nun 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' ve 'İftira' suçlarından ise beraatine hükmetti.

Kapatılan Taraf Gazetesi'nin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandıkları davada karar açıklandı. 

İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtilmişti.
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