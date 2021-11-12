Mehmet Barlas gemi azıya aldı durdurabilene aşkolsun

Barlas'ın yazısındaki, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine yönelttiği eleştirilerle ilgilibölümler şöyle:



'SÖZÜNÜ ETTİĞİM ÇARPIKLIKLARLA BOĞUŞAN TEK SİYASETÇİ ERDOĞAN'





"Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız" açıklamasında bulunan Barlas, "Çünkü sözünü ettiğim çarpıklıklarla boğuşan tek siyasetçi, Tayyip Erdoğan'dır" diye yazdı.

Son günlerde siyasileri hedef aldığı sözleriyle gündeme gelen ve bunları 'fantezi' olarak niteleyen Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili görüşlerini de dile getirdiği bir yazı kaleme aldı .Adliye, polis, güvenlik güçleri arıyorlar, tarıyorlar, buluyorlar ama bir türlü sonunu getiremiyorlar. Aynı şekilde 1984'ten beri binlerce Türk'ün hayatına mal olan PKK terörü, hâlâ bazı partiler açısından itibarlı bir olay.O kadar ki PKK'ya karşı harekâta girişilirken bazı partiler bunu kınıyorlar. Daha da ötesi, en büyük müttefikimiz Amerika, PKK'yı silahla ve parayla besliyor."Barlas, Paris İklim Anlaşması'yla dünyanın sonunun gelmesinin önlenmeye çalışıldığını, ancak Türkiye için dünyanın sonunun 'sözünü ettiği hastalıkların topluma egemen olmasıyla mümkün' olacağını ileri sürdü.