Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Barlas gemi azıya aldı durdurabilene aşkolsun /12 Kasım 2021 11:22

Mehmet Barlas gemi azıya aldı durdurabilene aşkolsun

Bir dönemin 'demokrasi havarisi' Mehmet Barlas, bugün de muhalif siyasetçileri hedef almaya devam etti. Barlas ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

Son günlerde siyasileri hedef aldığı sözleriyle gündeme gelen ve bunları 'fantezi' olarak niteleyen Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili görüşlerini de dile getirdiği bir yazı kaleme aldı  .

Barlas'ın yazısındaki, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine yönelttiği eleştirilerle ilgilibölümler şöyle:

Adliye, polis, güvenlik güçleri arıyorlar, tarıyorlar, buluyorlar ama bir türlü sonunu getiremiyorlar. Aynı şekilde 1984'ten beri binlerce Türk'ün hayatına mal olan PKK terörü, hâlâ bazı partiler açısından itibarlı bir olay.

O kadar ki PKK'ya karşı harekâta girişilirken bazı partiler bunu kınıyorlar. Daha da ötesi, en büyük müttefikimiz Amerika, PKK'yı silahla ve parayla besliyor."

Barlas, Paris İklim Anlaşması'yla dünyanın sonunun gelmesinin önlenmeye çalışıldığını, ancak Türkiye için dünyanın sonunun 'sözünü ettiği hastalıkların topluma egemen olmasıyla mümkün' olacağını ileri sürdü.

'SÖZÜNÜ ETTİĞİM ÇARPIKLIKLARLA BOĞUŞAN TEK SİYASETÇİ ERDOĞAN'

"Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te kesin bir zafer kazanması için ne yapmak mümkünse yapacağız" açıklamasında bulunan Barlas, "Çünkü sözünü ettiğim çarpıklıklarla boğuşan tek siyasetçi, Tayyip Erdoğan'dır" diye yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Barlas gemi azıya aldı durdurabilene aşkolsun Sonraki Haber >>

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:56