Mehmet Bekaroğlu hakkında fezleke

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.





Bekaroğlu 2019 yılında Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplama talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) farklı tarihlerde iki ayrı soru önergesi verdi.





Bekaroğlu önergelerinde, "Türkiye Varlık Fonu’nun döviz cinsi borçlanmaya gitmesinin sebebi ne? ", "1 milyar euroluk borç için teminat olarak hangi varlıklar gösterilmiştir? ", "Hangi vade ve faiz oranlarıyla borç alınmaktadır? " ve "Alınacak bu borç hangi yatırımların finansmanında kullanılacaktır? ” sorularını yöneltti.





Oktay’ın yanıtı sadece Varlık Fonu mevzuatından bazı bölümleri hatırlatmak oldu.





FUAT OKTAY'I MEKTUPLA ERDOĞAN'A ŞİKÂYET ETTİ





Varlık Fonu Kanunu'nun görüşülerek kabul edildiği Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun da üyesi olan Bekaroğlu 10 Temmuz 2019’da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu tutumunu bir mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikâyet ettiğini duyurdu.





Varlık Fonu’na dair sorularına cevap alamadığını, sonrasında verilen cevabın ise “ciddiyetsiz” olduğunu söyleyen Bekaroğlu, Oktay’ın TBMM’yi yok saydığını ve küçük düşürdüğünü belirterek atanmış bir bürokrat tarafından seçilmişlere yönelik böyle bir yaklaşımın kabul edilemeyeceğine kaydetti.





Bu durumun bir darbe alışkanlığı olduğuna dikkati çeken Bekaroğlu, Oktay’ı 12 Eylül Askeri Darbesi'nin lideri Kenan Evren’e benzeterek şunları söyledi: “Haddini aşmıştır Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ancak yadırgamadım. Her ne kadar mensubu olduğu hükûmetin Cumhurbaşkanı sürekli olarak 'biz vesayet sistemini kaldırdık, şöyle yaptık böyle yaptık' diyorsa da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir bürokrat olarak kendisini hâlâ bürokratik vesayetin tepesindeki bir adam olarak görüyor.”





FUAT OKTAY HAKKINDA FEZLEKE





Bu sözler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bekaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hakaret ettiği" gerekçesiyle fezleke hazırladı.





Oktay’ın Bekaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğuna işaret edilen fezlekede, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu sözlerin, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunun işlendiği yönünde yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğuna karar verildiği vurgulandı.





Fezleke, anayasanın 83'üncü maddesine istinaden Bekaroğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunuldu.