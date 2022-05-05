Mehmet Cengiz 17-25 Aralık tapelerindeki küfür için konuştu: 'Millete değil rakibime'

Dünyada en çok kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında bulunan Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 17-25 Aralık sürecinde dinlemelere takılan “Milletin a…. koyacağız” küfrüyle ilgili 8 yıl sonra açıklama yaptı.







TV100’de Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök’e Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sahibi olduğu bakır fabrikasında konuşan Mehmet Cengiz, İstanbul Havalimanı’ndan 32 milyar euro kazanacakları iddiasını yalanladı. Türkiye’de en çok kamu ihalesi alan şirketler arasında 2’nci sırada olan Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz, inşaatın payının yüzde 8 ila 6 arasında değiştiğini belirtti. Cengiz, şunları söyledi: “Bizim işlerimizde inşaatın payı yüzde 8 ila 6 arasında değişiyor ciromuzda. İstanbul Havalimanı’nı beş ortak aldık. 10 milyar 200 milyon avroluk yatırım yapacağız. Yine 2 milyar avro kira ödeyeceğiz. Bunu topluyorlar, 32 milyar avro yapıyorlar hem bana yazıyorlar hem diğer ortaklarıma yazıyorlar. Yahu kardeşim bizim burada aldığımız iş adamı başı 2 milyar avro ve bunu başardık. Toplam 8 milyar avro para harcadık. İstanbul Yeşilköy Havalimanı bizden önce kaç para kira ödüyordu? 130 milyon avro. Ben ne ödeyeceğim devlete? 1 milyar avro. 22 milyar avroyu 25 yıl ödeyeceğim. KDV’yle beraber 25 milyar avro ediyor bu. Bunu nasıl algılamıyorlar? Bunu alıyorlar diyorlar ki 32 milyar avro sen aldın… Ulaştırma Bakanlığı 38 adet ‘yap işlet devret’ ihale yaptı. Ben yalnız ikisinden iş almışım. Birisi Kuzey Marmara Otoyolu… Yüzde 20 ortağım orada. 800 milyon dolar düşer bana. İkincisi havalimanıdır. Başka yok.”





“TUTTURMUŞLAR BİR ÇETE”

Yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı 5’li çete ifadesine tepki gösteren Cengiz, “Ben Türkiye’de olmayan sanayi yaptım. Ben sanayi yönümle anılmak istiyorum. Dünyanın her yerinde sanayi tesisimiz var. İngiltere, Romanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Polonya’da da varız… Tutturmuşlar bir çete, çete çete… Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum. Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın kardeşim. Bir insanın bir insanı sevmesiyle, arkadaş olmasıyla yorum yapmaya hakkın yok.” ifadelerini kullandı.





“RAKİBİMİ KASTETMİŞTİM”

17-25 Aralık operasyonları sürecinde sızdırılan tapelerde “Milletin a…. koyacağız” küfrünü millete etmediğini savunan Cengiz, “Ben milletime aşığım, aşık! Beni tanıyanlar bilir, ben millete küfretmedim. Polis tape’lerinde yazıyor, rakibimi kastetmiştim, o rakibim de kendisini biliyor… Ama bunu ille de milletin gözüne sokmaya çalışıyorlar. Tapelerde diyor ki; ‘Rakibini kastediyor.’ Ama siz bunu illa da alıp bunu millete göstermeye çalışıyorsunuz. Bu millet beni seviyor kardeşim.” diyerek kendini savundu.





ÖZKÖK: 5’Lİ ÇETE HAKSIZLIK

Yayında gazeteci Ertuğrul Özkök, Mehmet Cengiz’e yönelik 5’li çete ifadesinin haksızlık olduğunu söyledi. Özkök, “Sizin televizyonlarda, şurada, burada çete olarak değerlendirilmeniz, bana sorarsanız haksız bir şey. Bunu iş insanlarının üzerinden yapmamak lazım. İş adamına ‘beşli çete’ dediğin zaman onu da suç ortağı yapıyorsun. O bence doğru değil” dedi.