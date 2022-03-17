"Mehmet Cengiz yürekleri paralıyor"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’in Oda TV’ye verdiği söyleşide kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Ataklı, Cengiz’e “Bütün bunları yapabilme kabiliyetin varken neden adam gibi yapmıyorsun da saraya yaranmak için kendini küçük düşürüyorsun?” diye sordu.





Ataklı’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:





Sarayın en has adamlarından Mehmet Cengiz, Oda TV sitesine bir röportaj vermiş. “Artık konuşacağım, hesap sorma zamanı geldi” diye başlığı görünce meraklandım. Tabii insanın aklına ilk gelen şey belli; “Mehmet Cengiz o ünlü milletin a’sı konusuna bir açıklık getirecek ve bunu dile dolayanları mahkemeye verecek.” Ama yazıyı okuyunca öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Mehmet Cengiz yürekleri paralayacak biçimde ağlamış. Neymiş Sözcü’de Serpil Soylu İngiltere’de ev aldığını yazmış, Mehmet Bey de buna içerlemiş.

Diyor ki “Yedi sektörde 35 şirketimiz 45 bin çalışanımız var. Bir günde birkaç yılda gelmedik buraya biz. 17 yaşından beri inşaattayım ben. Aşığım mesleğime. Ülkeme aşığım. Gelsinler metroları, tünelleri, köprüleri gezdireyim. Eti batmıştı, 1 milyar dolar harcadım. Bir gazeteci gelip gördü mü Mazıdağ’da onca güçlükle yapılan işi.” Mehmet Cengiz 80 ülkeye ihracat yaptığını, 485 milyon dolara otel satıp bu madenlere yatırdığını söyleyerek “Bunları biriniz yazdı mı? Yüreğimi yakıyorlar” diyor.

Kahroluyormuş Mehmet Cengiz, İngiltere’de evmiş şuymuş buymuş, ne önemi varmış, İngiltere’de kobalt üreten şirket almış, İngiltere’de çok büyük ihalelere girmiş, bunlar niye yazılmıyormuş da koltuğun fiyatı yazılıyormuş. Hani baba oğul hikayesi vardır, “Ben sana vali olamazsın demedim” diye başlayan. Mehmet Cengiz’in olayı da buna benziyor bence. Çünkü kimse Mehmet Cengiz’e “Sen hiç büyük işler yapmıyorsun” demiyor ki.Söylenen şu; “Bütün bunları yapabilme kabiliyetin varken neden adam gibi yapmıyorsun da saraya yaranmak için kendini küçük düşürüyorsun?”