Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Cengiz'e şok! /15 Şubat 2020 21:32

Mehmet Cengiz'e şok!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin ihya ettiği işadamlarından biri olan Mehmet Cengiz’in tarihi Hüseyin Avni Paşa Korusu’ndaki inşaatı durduruldu.

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Mahkeme Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün müştemilatı olarak yapılan devasa inşaat hakkında telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İnşaat şirketi SİNPAŞ'ın yönetim kurulu başkanı Avni Çelik ve damadı Fatih Kıvanç’ın üzerine görünen inşaat bölge sakinlerinin tepkisine yol açmıştı.   

RUHSATIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN DAVA AÇILDI

Bölge sakinleri geçmişte var olmayan bir yapının imarına izin verildiğini ileri sürerek inşaata verilen ruhsatın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

İstanbul 9'uncu İdare Mahkemesi de mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra yürütmenin durdurulması talebi hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına 10 Şubat’ta oy birliğiyle karar verdi.

KORUDA YANGIN ÇIKMIŞTI

AKP'nin gözde işadamı Mehmet Cengiz tarafından satın alındıktan kısa süre sonra Fethi Paşa Korusu'nda yangın çıkmıştı. 

Yangında koru içinde bulunan tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü küle dönmüştü. 

Yangının rantı yüksek bölgede yeni inşaat izni almak için çıkarılmış olabileceği iddia edilmişti. 
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