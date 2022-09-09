“Mehmet Emin Özkan için yarın çok geç olabilir”

Mehmet Emin Özkan 83 yaşında, işlemediği bir suç nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığından beri, 25 yıldır cezaevinde. Mahkumiyetindeki tek delil ise, ifadelerini sonradan geri çeken iki itirafçının beyanıydı.





Suçu işlemediğini söyleyen ise sadece ailesi ve avukatları değil.





Savcılık ve mahkemeler de Özkan’ın, Lice katliamındaki Bahtiyar Aydın suikastının faili olmadığını, iddianameler ve kararlarıyla kabul etti. Ancak faili olmadığı kesinleşen suçtan Özkan 8 yıldır yeniden yargılanıyor ve ısrarla tahliye edilmiyor.





Mehmet Emin Özkan son olarak medyaya, hastaneye götürülürkenki videosuyla yansıdı. Yürümekte zorlanan, ağır hastalıkları bulunan ancak buna rağmen elleri kelepçeli halde hastaneye götürülen Özkan hakkında Adli Tıp Kurumu ise pek çok kez “cezaevinde kalabilir” raporu verdi. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada Özkan için “yarın çok geç olabilir” denilerek tahliye kampanyası da başlatıldı.





Özkan’ın maruz kaldığı hukuksuzluğu, avukatı Serdar Çelebi ile konuştuk.





İddianame: Özkan’ın katıldığına dair delil yok

Avukat Çelebi, “Şu anda sadece bir tutuklu olan Özkan neden tahliye edilmiyor?” sorumuzu şöyle yanıtladı:





“Dava 8 yıldır sürüyor, bir sonraki duruşma Eylül ayına bırakıldı. Ancak mahkeme, aslında hiç ilgisi olmadığı halde, Lice katliamının yargılandığı ve sanıkların asker olduğu davanın sonucunu bekleme kararı aldı. O dosya da Yargıtay’da.”





Çelebi’nin bahsettiği dosya, Lice katliamının faillerinin yargılandığı dava.





Lice katliamında Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesinden mahkum edilen Mehmet Emin Özkan uzun yıllar hapiste tutulurken, katliamdan 20 yıl sonra açılan davada savcılık, katliamın sorumlusunun Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu olduğunu ifade etmişti.





Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 22 Ekim 1993’te 14 sivilin, bir askerin ve dönemin Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesiyle sonuçlanan katliamın yargılandığı Lice Davası 8 Aralık 2018’de tek sanık olan dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu’nun beraatıyla bitmişti.



