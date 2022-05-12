Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Görmez'den ilginç çıkış: 'Siyasetin din gibi sunulması büyük bir tehlike' /12 Mayıs 2022 14:12

Mehmet Görmez'den ilginç çıkış: 'Siyasetin din gibi sunulması büyük bir tehlike'

Başkanlığı sırasında camilerde AKP iktidarının propagandasını yapan ve 15 Temmuz gecesindeki rolü halen tartışılan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, siyasetin din gibi takdim edilmesinin büyük bir tehlike olduğunun altını çizdi.

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Toplumda ahlakî üstünlük noktasında sorunlar yaşandığını öne süren eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, siyasetin dinileşmesi büyük bir tehlike olduğunu savundu. Görmez, gençlerin İslam’dan kopuşundan da yakındı.

GÜÇ SAHİBİ OLMAK ÜMMET İNŞA ETMENİN ÖNÜNE GEÇTİ
Açıkdeniz isimli dergiye değerlendirmelerde bulunan Görmez, güç ve iktidar sahibi olmanın ümmeti inşa etmenin önüne geçtiğini belirterek, “Güç ve iktidar sahibi olmak, bizatihi ümmeti inşa etmenin önüne geçti. Bu da beraberinde gündelik politik ve ideolojik birşey doğurdu. Bu söylemin kendisi dinin sırtında yüke dönüştü aslında. Ve bu sefer o gücü kaybetmemek bir gayeye dönüştü. Bunun için de en ağır, en hoyrat dil kullanılmaya başlandı” dedi.

DİNİN SİYASİLEŞMESİ BÜYÜK BİR TEHLİKE
Dinin siyasileşmesi konusuna da değinen Görmez, “Dinin siyasîleşmesi, dinin salt politik bir mekanizmaya dönüşmesi ne kadar büyük bir hata ise, siyasetin dinîleşmesi, siyasetin din gibi takdim edilmesi de o kadar büyük bir tehlikedir. Bu iki büyük tehlike şu anda dinin sırtındaki iki büyük yüktür. Bu hepimizin dilini de, kalbini de, ilişkilerimizi de etkiliyor. Bütün kutuplaşmaları da bu doğuruyor” dedi.

DİNDAR İNSANDAKİ EN ÖNEMLİ ÖZELLİK ADALET
Dindar bir insanın en önemli özelliğinin adil olması gerektiğini belirten Görmez, “Bir adama dindar dendiği zaman aklımıza ilk gelecek şey, âdildir, emindir, ahlaklıdır, dürüsttür olmalı. İslam ümmeti teknolojiyi kaybetmekle üstünlüğünü kaybetmez. Ama ahlakî üstünlüğümüzü kaybettiğimiz zaman biz kaybederiz. Şu anda ahlakî üstünlük noktasında sorunlar yaşıyoruz” dedi.

 
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