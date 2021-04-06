Mehmet Kutlular vefat etti

Yeni Asya Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, haberi Twitter'dan duyurdu.

Samanyolu Haber olarak merhum Kutlular'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Yeni Asya ailesine sabr-ı cemil diliyoruz.

MEHMET KUTLULAR KİMDİR?





Mehmet Kutlular, Türkiye’nin gündemine, “postmodern darbe” denilen 28 Şubat sürecinde (28 Şubat 1997) ge(tiri)lmişti. Darbeci kesimin “bin yıl süreceğini” belirttiği o süreçte yaşanan sert baskılar karşısında, “Marmara depremi” (17 Ağustos 1999) vesilesiyle Kutlular’ın verdiği “Deprem İlahî ikazdır” mesajı, bazı kesimleri ayağa kaldırmıştı…





“Deprem İlâhî İkazdır” dediği için 276 gün hapis yatan Kutlular’a sembolik bir tazminat ödenmesine dair mahkeme kararı Yargıtay’dan döndü.





2001 yılında 2 yıl 1 günlük kesinleşmiş hapis cezasının infazı için Metris Cezaevi'ne konuldu.





Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2001 yılında haksız yere hapis cezasına çarptırılan ve 276 gün hapis yatan Mehmet Kutlular’a “maddi ve manevi tazminat talebine” ilişkin Bakırköy 13. Ceza Mahkemesi’nin verdiği ‘kısmen kabul’ kararını bozdu. 1999 yılında Deprem ilahi ikazdır dediği için dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanan ve hakkında 2 yıl 1 gün hapis cezası verilen Mehmet Kutlular, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımış, AİHM, hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etmişti.





Hatıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştır.

Yeni Asya Gazetesi'nde yer alan biyografiye göre Kutlular 1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.