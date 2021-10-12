Mehmet Metiner'den Erdoğan'I kızdıracak sözler

“SORUNLU OLARAK GÖRÜYORUM”





Eski AKP'li milletvekili Mehmet Metiner'in partisine ve partili cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik eleştirileri sürüyor.Parlamenter sisteme dönüş tartışmalarıyla ilgili olarak Habertürk yayınında açıklamalarda bulunan Metiner, “Siyasi sistemden rahatsız değilim, başkanlık sisteminden yanayım ama başkanlık sisteminin revize edilmesine inananlardanım” dedi.“Başkanlık sisteminin revize edilmesi gerektiğine inanıyorum partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ileride telafisi mümkün olmayan birtakım sorunlara neden olabileceğini düşünüyorum” diyen Metiner “Toplumsal barış adına yeni bir formülasyonun mutlaka bulunması gerekiyor. Bu sistemi dengeleyecek başka mekanizmaların da oluşturulması gerekiyor söz gelimi senato gibi sözgelimi milletvekillerinin doğrudan millet tarafından seçildiği yeni bir seçim sistemi... Siyasal partiler düzenine duyulan ihtiyaç gibi” ifadelerini kulandı.Metiner şunları söyledi:"Başkanlık sistemini destekliyorum fakat parti genel başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı sıfatının aynı kişide birleşmesini sorunlu görüyorum. Cumhurbaşkanının gündelik siyasi polemiklerin içinde olması Türk siyasetini de toplumsal barışı da sanıyorum yorabilir. Bu sistem gelirken böyle olabileceğini varsaymıyordum doğrusunu söylemek gerekirse zaten yeni bir sistem. Denendiğinde eksikleri, doğruları, yanlışları görülür. Dolayısıyla bu sistemin yanlışlığının sürdürülmesi gerektiğine inanmıyorum. Kimsenin yüzüne maske takmaya gerek yok partili aidiyet olabilir ama parti genel başkanlığı çok daha farklı bir konu bence ayrıca senato dediğimiz olay çok çok önemli. Bir takım atama ve tayinlerin başka başkanlık sistemlerinde olduğu gibi yeniden düzenlenmesi önemli. Ayrıca da sadece ve yalnızca partiler üzerinden sürdürülen demokratik sistemin doğrudan milletin isteğine göre yeniden revize edilmesi gerekiyor. Madem halk cumhurbaşkanını seçiyor milletvekillerini de doğrudan kendisi seçebilmeli güçlü bir yasama ve güçlü bir parlamento sisteminin devreye girmesi gerekiyor."Sadece partilerin listesinden Meclise giren milletvekillerinin güçlü yasama organını oluşturamayacaklarını kaydeden Metiner, “Bunun yanında ayrıca güçlü bir senato da yapmamız lazım. Halkın doğrudan seçeceği vekillerle meclisi güçlendirmeliyiz. Güçlü bir yürütmeye duyduğumuz ihtiyacı güçlü bir yasama organıyla tamamlamalıyız yargıyı da her tür siyasi etkinin uzağında tutarak yeniden yapılandıracak bir şekilde yasama ve yargı ile uyumlu bir yargı erkini de oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.