Mehmet Metiner’e bak sen!



GÖLGE BANKACI





Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) eski milletvekili Mehmet Metiner’in Kayseri ile olan bağı sadece ailevi bir bağdan ibaret değil.





Metiner’in bizzat damadının içinde yer aldığı bir rant çetesini himaye etmek ve farklı çevrelerden o çeteye karşı gelebilecek hamlelere set çekmek için sık sık Kayseri’ye geldiği belirtiliyor.





MEHMET METİNER BOŞUNA “PENSİLVANYA” DEMEDİ





Metiner 3-4 Ekim’de yine Kayseri’de bazı temaslarda bulundu.





3 Ekim akşamı Kent Türk TV’de naklen yayına çıktı ve, "Kayseri Türkiye’nin Pensilvanyasıdır.” dedi.





Devamında, “Ben Kasyeri’yi çok iyi biliyorum. Torumun burada, kızım burada. Ben Kayseri’de kimin ne yaptığını biliyorum.” ifadelerini kullandı.





Edindiğim bilgilere göre Metiner bu sözleri rastgele söylemedi. Öncelikle gündemi değiştirmek ve yürüyen bazı soruşturmaları durdurmak istedi.





Metiner o sözleri ile AKP Genel Başkan Yardımcısı (eski büyükşehir belediye başkanı) Mehmet Özhaseki ile hareket eden vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, hâkim-savcı, avukat ve gazetecileri hedef aldı.





Onlara “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla!” imasında bulundu.





Metiner'in imasının altında para yatıyor. Para trafiğini de bizzat damadı yönetiyor.





METİNER’İN DAMADI, NECMETTİN NURSAÇAN’IN OĞLU VE CEM KÜÇÜK





Metiner’in damadı ünlü petrol dağıtım şirketlerinden birinin Kayseri bayii olarak akaryakıt istasyonu işletiyor.





Metiner'in damadı, Kanal 7 ekranlarında cuma sohbetleri yayımlanan Necmettin Nursaçan’ın oğlu Tahir Nursaçan, “sahte hoca” diye bilinen Ali Çamlı ve Ramazan Bedir dörtlüsü, AKP’nin Hizmet Hareketi mensuplarına karşı yürüttüğü cadı avını tam anlamıyla ranta çevirmiş.





Bu dörtlünün bir de medya tetikçisi var: Cem Küçük. O da sık sık Kayseri’ye geliyor ve çete tarafından 5 yıldızıl otellerde VIP muamele ile ağırlanıyor.





Küçük aldığı malumatları Türkiye gazetesinde köşe yazısı olarak yayımlıyor.





TGRT Haber televizyonunda sık sık yorumların arasına Kayseri’yi, Boydakları ilave ederek birilerine örtülü mesaj veriyor.





Yorumları ile işbirliği yaptığı dörtlü çetenin önünü açıyor, algı ile kamuoyunu şekillendiriyor.





ÇETENİN İÇİNDE HÂKİM-SAVCILAR DA VAR





4+1 kumpas çetesine lojistik sağlayan avukatlar, işadamları, gazeteciler, polisler, hâkim ve savcılar da var tabii.





Çetenin tehdit ettiği ve para aldığı işadamlarından birinin ismi bende şimdilik mahfuz! İsmini kendisinin ve ailesinin can ve mal emniyeti için açıklamayacağım.







Mevcut şartlarda savcılığa gitse de başının derde gireceğini söylüyor ve hâlâ çok korkuyor.





İŞTE "PETROL BULDUK" DİYEN ÇETENİN ÇALIŞMA ŞEKLİ







Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmaları ve hüküm tesis edilen davaları “petrol bulduk” diye niteleyen bu çete şöyle çalışıyor:

Hizmet Hareketi’ne yakın işadamlarına aracılar vasıtası ile haber gönderiliyor.



Metiner’in damadının benzinliğinde ya da Erciyes Dağı’ndaki otellerin restoranlarında bu işadamları ile yüz yüze görüşülüyor.





Metiner’in damadı, işadamı tutuklanmış ise yakınlarından biri ile temasa geçiyor.





Hapiste olanlar için hem tahliye hem de beraat garantisi veren çete hakkında hiçbir adli tahkikat olmayan işadamlarına ise, “Gizli soruşturma dosyan var. Terör örgütü üyeliğinden her an tutuklanabilirsin.” diyor.





Bu şekilde ümitlendirilen ya da ürkütülen kimselerden 250 bin dolardan 1 milyon dolara kadar geniş bir skalada rüşvet talep ediliyor.





Rüşvette aslan payı hâkim-savcı ve polis amirlerine dağıtılıyor. Sırf bu kirli işleri takip eden avukatlar türedi Kayseri’de.





BOYDAK AİLESİNİN İSMİNİ BİLEREK KULLANIYORLAR





Çete bu tuzağı kurarken Boydak ailesinin ismini bilerek kullanıyor. Böylece kendilerince daha gerçekçi bir izlenim bırakıyorlarmış.





Şartları kabul edilmediği takdirde Boydak ailesinin başına gelenler tuzağa çektikleri işadamının da başına gelebilirmiş!





Neticede terör ve şiddete bulaştıklarına dair tek delil olmadığı halde Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak hâlâ hapiste. Şirketleri de kayyım tarafından adeta talan ediliyor.





AKP’nin Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli ile kurduğu şer ittifakı Anadolu’da böyle çalışıyor.





Kayseri özelinde;





*Hangi avukatların bürolarının mesken tutuldu?





*Hangi ekran şövalyeleri Kayseri’de ağırlandı?





*Hangi otellerde kimlerle rüşvet pazarlığı yapıldı?





*Hangi siyasiler ve bürokratlar rüşvet çarkının dişlisi?





Kayseri’de hemen herkes bütün bu soruların cevaplarını biliyor. Gelin görün ki tuz da koktuğu için kimse oralı olmuyor ve bu zulme herkes seyirci kalıyor.





MASUM İNSANLARDAN ŞANTAJ VE TEHDİTLE PARA ALIYORLAR





Çete üyeleri korkunun bulaşıcı olduğunu bildikleri için ikna etmekte hiç zorlanmıyor.





Anlayacağınız Adıyaman Kahtalı Mehmet Metiner’in Kayseri’ye olan alakası tamamen duygusal.





Metiner, 2015 yılında AKP'de milletvekilliği yaptığı dönemde katıldığı bir TV programında "Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur: 'Akrabalarını koru kolla' der." ifadeleri ile infiala sebep olmuştu.





Bakara Sûresi ile alay eden Egemen Bağış’ı aratmayan bu zelil adamın damadı Kayseri’de işadamlarını tehdit ederek servetine servet katıyor.





Bu kirli tezgâhın üzerine gitmeye kalkan kim olursa olsun Metiner de bu kirli düzene alkış tutanların yaptığı gibi aynı taktiğe sarılıyor.





Artık AKP Türkiyesinde her kirli işin üzerine örtmekte kullanılan o dört harfli (F…) kelimeyi Metiner de muhatabın alnına yapıştırıveriyor.





Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'in damadının başında olduğu çete Kayseri'de işadamlarından tehdit ve şantajla rüşvet alıyor. Rüşvet mekanizmasında kamu görevlileri de olduğu için çetenin yaptığı yanına kâr kalıyor. Üzerine giden olursa da "F..." iftirası ile susturuluyor.





SÜMENALTI EDİLEN O RAPORDA KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?





Kayseri İl Özel İdaresi’nin eski Genel Sekreteri Mustafa Atsız halihazırda Mersin’de vali yardımcısı olarak görev yapıyor.





Atsız’ın Kayseri’den Mersin’e sürülme sebebinin hazırladığı 14 sayfalık rapor ve 4 klasör evrak olduğu söyleniyor.





“F… Borsası” isimli o raporda Metiner’in damadının, Necmettin Nursaçan’ın oğlunun ve başkalarının da ismi geçtiği iddia ediliyor. Atsız sürülünce rapor da sümenaltı edildi tabii.





Dosyanın göbeğinde Metiner, Kayseri milletvekilleri ve AKP'nin diğer önde gelen isimleri varken başka ne yapabilirlerdi ki!





AKP’nin Hizmet Hareketi’ne karşı yürüttüğü cadı avında kimler mangalda kül bırakmıyorsa bilin ki arka planda bu zulüm ve talan düzeninden en fazla rant devşirenlerdir.





Bağırıyorlarsa birileri ya kuyruğuna basmıştır ya da rüşvet paraları azalmıştır.





ÇETE ÜYELERİ SIKIŞINCA BİRBİRLERİNİ DE TEHDİT EDİYORLAR





“Makara Egemen” diye meşhur olan Egemen Bağış’ın karısı Beyhan Bağış, “Söyleyecek çok söz var, ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar." ifadelerini kullanmıştı.





O sözlerden kısa bir süre sonra Beyhan Bağış’ın kocası Çekya’nın başşehri Prag’a büyükelçi olarak tayin edildi.





Bülent Arınç’ın “boşboğaz” dediği Mehmet Metiner de mahkemelerin insanlara zulmetme mercii haline dönüştürüldüğü bu kirli düzende işlerin nasıl yürüdüğünün gayet farkında.





Köşeye sıkışınca birbirlerini de tehdit ediyorlar. Hatta AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı da ima yollu tehdit ederek istediklerini alıyorlar.





Bunun içindir ki Metiner; Hizmet Hareketi’ni, Boydakları diline dolayarak, masum insanları şeytanlaştırarak esas mesajı diğer çetelere veriyor: “Benim damadıma ilişirseniz hepiniz yanarsınız. Herkes kabını doldururken bırakın biz de işimize bakalım.”





Kayseri’deki bu çetenin başka illerde olmadığına kim inanır ki!





AKP’nin bu davalarla yandaşlarına nasıl kemik attığını anlamak için Kayseri’deki rüşvet çetesine ve Metiner’in iki yüzlü beyanlarına bakmak kâfi!





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