Mehmet Öz ABD Senatosu'na seçilemedi

İ?lk sonuçlara göre seçimde oyların Demokrat Parti'nin adayı John Fetterman yüzde 49,9'unu, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mehmet Öz ise yüzde 47,6'sını aldı.

Dünyanın en ünlü sunucularından olan Oprah Winfrey’nin “ABD’nin doktoru” olarak tanıttığı Öz, kendi programıyla da çok sayıda Emmy ödülü kazandı.

Trump’ın destekçisi olarak başladığı siyaset kariyeri ise tartışmalı bir şekilde ilerliyor.

Öz silahla ateş ettiği bir reklam filmi yayımlayarak, silah taşıma ve kullanma hakkını savunacağını belirtmiş; bu tavrı tepki çekmişti.













ABD'nin ünlü sağlık programı Dr. Oz Show'un sunucusu Öz, Senato'ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı.





Yıllarca cerrah olarak çalıştığı Columbia Üniversitesi’nden emeritus profesör unvanını alan Öz, ABD’de göçmen bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.





Babası da cerrah olan Öz, Harvard Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra genel cerrahi alanında eğitimini ve çalışmalarını sürdürdü.





2005 yılında yazdığı kitabının sürükleyici ve eğlenceli bir dile sahip olması nedeniyle ilk olarak Oprah Winfrey’nin programında televizyona çıkmaya başlayan Öz, daha sonra kendi televizyon ve radyo programlarını sundu.





Öz’ün televizyonda bu kadar çok ilgi çekmesinin başında alternatif tıbba, hipnoz, meditasyon, akupunktur gibi Batı tıbbının şüpheyle yaklaştığı yöntemlere önem vermesi yer alıyor.





2014 yılında Öz, kilo vermek için tartışmalı bazı ürünleri tavsiye etmesi nedeniyle Senato’da ifade verdi.





Aynı yıl British Medical Journal dergisinde yayımlanan bir makale Öz’ün iddialarının yüzde 54’ünün ya bilimsel bir kanıta dayanmadığını ya da bilimsel kanıtlarla çeliştiğini ortaya koydu.





Öz ise iddialarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini savundu.







