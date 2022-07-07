Samanyolu Haber /Dünya / Mehmet Öz ile Philadelphia belediye başkanı arasında 'istifa' polemiği /07 Temmuz 2022 00:09

Mehmet Öz ile Philadelphia belediye başkanı arasında 'istifa' polemiği

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında Philadelphia'da iki polisin yaralanmasına neden olan silah şiddetinin ardından şehrin Demokrat belediye başkanı Jim Kenney'nin yaptığı açıklamalar, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin senato adayı Prof. Dr. Mehmet Öz ile arasında 'istifa' diyaloğunun yaşanmasına neden oldu.

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ABDPost.com'da yer alan habere göre Philadelphia'nın Demokrat belediye başkanı Jim Kenney'nin ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında Philadelphia'da iki polisin yaralanmasına neden olan silah şiddetinin ardından yaptığı "Sürekli kötü bir şey olacak diye bekliyorum. Belediye Başkanı olmadığımda mutlu olacağım ve bazı şeylerin tadını çıkarabileceğim." açıklaması Mehmet Öz ile arasında polemiğe nede oldu.

Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin senato adayı Prof. Dr. Mehmet Öz, Kenney'in açıklamalarına, "Belediye Başkanı Kenney, istifa etmeli. Kenney'in belediye başkanı olmadığında mutlu olacağını açıklaması Philadelphia'dan vazgeçtiğinin başka bir göstergesi." sözleriyle tepki gösterdi ve istifa çağrısı yaptı.

Mehmet Öz, kentteki suç oranlarının yüksek olmasından "radikal aşırı sol politikalar" yürütmekle suçladığı Kenney ve Demokrat rakibi John Fetterman'ı sorumlu tuttu.

Kenney ise bunun üzerine, sözlerine açıklık getirmek için, silahlı saldırının ardından öfkeyle bu sözleri sarf ettiğini ve Philadelphia belediye başkanı olduğuna ve kendisini bu göreve seçen insanlara minnet duyduğunu söyledi.
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