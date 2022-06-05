Samanyolu Haber /Dünya / Dr. Mehmet Öz, ön seçimi kazandı /05 Haziran 2022 11:20

Dr. Mehmet Öz, ön seçimi kazandı

Dr. Mehmet Öz, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimini kazanarak senatörlük için Kasım ayındaki ara seçimde Demokrat Parti adayının karşısına çıkmaya hak kazandı.

SHABER3.COM

Ön seçimde Öz'ün rakibi olan David McCormick, Öz'ün zaferini kabul ettiğini açıkladı.

Geçen ay yapılan oylamanın ardından adayların arasındaki oy farkının yüzde 0,5'in altında kalması nedeniyle otomatik olarak yeniden oy sayım süreci başlamıştı.

1 milyon 340 bin oyun kullanıldığı ön seçimde iki aday arasındaki oy farkı binin altında kalmıştı.

ABD'de televizyon programlarıyla ünlenen Dr. Öz'ü destekleyen Eski ABD Başkanı Donald Trump, Öz'ün sayımlar devam ederken kendini galip ilan etmesi gerektiğini söylemişti.

Öz seçimi kazanması durumunda ülkenin ilk Müslüman senatörü olacak.

Kazanırsa Türk vatandaşlığından ayrılacak

Dr. Öz senatör olursa Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıklamıştı.

Öz'ün ön seçimdeki rakibi McCormick, Demokrat Parti'nin karşısında Öz'ün kazanması için "tüm gücüyle çalışacağını" söyledi.

McCormick'e teşekkür eden Öz de "Senatörlüğün John Fetterman ile radikal solun eline geçmesine engel olmak için her şeyi yapacağız" dedi.

ABD'de dört yılda bir başkanlık seçimi yapılırken her seçimden iki yıl sonra da bazı Senato ve Temsilciler Meclisi sandalyeleri için ara seçim düzenleniyor.

Demokrat Parti'nin Senato Kampanya Komitesi ise Dr. Öz'ün "dolandırıcı ve kendi çıkarlarının peşimde koşan bir milyoner" olduğunu söyledi.

Öte yandan Demokrat Parti'nin adayı Fetterman dün yaptığı açıklamada geçen ay geçirdiği inme nedeniyle "ölümden döndüğünü" söyledi.

Pennsylvania'da vali yardımcılığı görevine devam eden Fetterman, 2017'de doktorunun kendisine yazdığı ilacı almamasının hata olduğunu söyledi.

Fetterman'ın ofisinden yapılan açıklamada siyasetçinin kardiyomiyopati adı verilen ve kalbin vücuda kan pompalamasını zorlaştıran bir hastalığa sahip olduğu yer aldı.

Fetterman'ın doktoru da ilaçlarını alıp, diyet ve egzersiz yapması durumunda sağlığının iyi olacağını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dr. Mehmet Öz, ön seçimi kazandı Sonraki Haber >>

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan'dan yeni hakaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:46