Mehmet Öz ve rakipleri arasında yarış kızıştı : Rakibinin sözleri tepki çekti

ABD’de gündem, Pennsylvania’da Cumhuriyetçiler adına senatör olmak için siyasete atılan, Türklerin de yakından tanıdığı bir isim olan Dr. Mehmet Öz ve en büyük rakibi Kathy Barnette arasındaki atışma…





Bir süredir, hem Türk hem ABD vatandaşlığına sahip olduğu için eleştirilen ve hatta Türkiye’de oy vermesi gündem olan Dr. Öz, dün yaptığı açıklamada, rakibi Barnette’in İslam karşıtı açıklamalarını gündeme getirirken, ifadelerine tepki gösterdi.





Kathy Barnette’in 2015’te İslam’ın pedofili üzerine kurulu olduğunu söylediği bir tweet’i paylaştığını hatırlatan Öz, “Açıkça dine hakaret eden bir şeyler yazması çok ayıp. Bu devlet din özgürlüğüne dayanıyordu. Ancak Bir Pensilvanyalı olarak, her inancın bir değeri olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. “dedi.





ÇOK ÇİRKİN İFADELER





ABD merkezli New York Post gazetesi de Öz’ün tepkisinin ardından en önemli rakiplerinden Barnette’in yorumlarını inceledi. Öz’ün rakibinin ilk olarak yedi yıl önce Müslümanları hedef aldığı belirlenirken, Müslümanlara yönelik ‘Onlar hayvan ve onları durdurmalıyız’ gibi çok çirkin ifadeleri de ortaya çıktı.





Aynı yıl Barnette’in “Pedofili İslam’ın Köşe Taşıdır” başlıklı bir makaleyi paylaştığının da ortaya çıkmasının ardından senatör adayı tepkilerin odağı oldu. Birçok kişi senatör adayına Twitter üzerinden yüklenirken, onu İslam düşmanlığı ve dine saygısızlıkla suçladı.





Barnette’in bir başka tweetinde ise ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın Müslüman olduğunu söylediği ortaya çıkarken, 2017 yılında ise İslam’ın ABD’de yasaklanması gerektiğini söylediği belirlendi.





KENDİNİ SAVUNDU ANCAK GERİ ADIM ATMADI





Konuyla ilgili Associated Press ajansının ulaştığı Barnette, “Bunları ben yapmış olamam. Bunu asla söylemezdim.” sözleriyle kendini savunurken, bu açıklamaya rağmen tweet’in silinmemiş olması da dikkat çekti.





Barnette’in Obama’ya yönelik sözleri bununla da kısıtlı kalmadı. Senatör adayı, Obama’yı ‘Müslüman olan her şeyi desteklemekle’ suçladı.





Pennsylvania’daki yarışta şu an Öz ve Barnette arasında çekişme yaşanıyor. Trump, Öz’e desteğini açıklarken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Pennsylvania Senatörü Doug Mastriano gibi isimlerin yanı sıra kürtaj karşıtı gruplar da Barnette’yi destekliyor.





Fox News tarafından yayımlanan son anket ise, David McCormick, Dr. Mehmet Öz ve Kathy Barnette arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Yayımlanan son ankete göre, Öz, yüzde 22 oy alırken, McCormick 20’de Barnette ise 19’da kaldı. Ancak geçmiş anketlere göre bu sonuçlar, Öz’ün rakiplerinden Barnette’in yükselişine dikkat çekti.