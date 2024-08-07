Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek açıkladı: '2,5 milyar dolar için son aşamadayız' /07 Ağustos 2024 12:38

Mehmet Şimşek açıkladı: '2,5 milyar dolar için son aşamadayız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası tarafından onaylanan yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 4 projenin imzalanmak üzere olduğunu bildirdi. Alınan borç ile uygulanacak projelerin taşkın ve kuraklıkla ilgili tedbirlerin alınması, kamu binalarının enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların yapılması, deprem bölgesinde küçük sanayi sitelerinin yeniden inşa edilmesi ve finansman imkanlarının artırılarak kadınların ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimleri için kullanılacağını söyleyen Şimşek, kredinin "uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla" destekleneceğini savundu.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan alınacak 2,5 milyar dolarlık borcun imzası için son aşamada olduklarını belirterek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor" dedi.

BirGün'de yer alan habere göre Bakan Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor" diye konuştu.

2,9 MİLYAR DOLAR BORÇ

Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında olduğunu iddia ettiği faiz oranlarıyla "finansman sağladıkları" bilgisini veren Şimşek, "Bu finansman, öncelikle deprem sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor" ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde onaylanacak ve imza aşamasındaki projelere de değinen Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından onaylanan yaklaşık 1,9 milyar dolar tutarında 4 proje imzalanmak üzere. Bu kaynakla taşkın ve kuraklıkla ilgili tedbirlerin alınması, kamu binalarının enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yatırımların yapılması, deprem bölgesinde küçük sanayi sitelerinin yeniden inşa edilmesi ve finansman imkanlarının artırılarak kadınların ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor."

DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI

Şimşek, İslam Kalkınma Bankasından ihracatçıların yeşil dönüşümlerinin, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için ihracat ve kalkınma bankaları aracılığıyla toplam 250 milyon dolar tutarındaki kaynağın sağlanmasına ilişkin çalışmalarda imza aşamasında olduklarını belirtti.

Bunun yanı sıra Asya Altyapı Yatırım Bankasından deprem bölgesindeki kara yollarının iyileştirilmesine yönelik 200 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankasından yine bölgedeki okulların desteklenmesine yönelik 165 milyon dolar sağlanması çalışmalarında sona gelindiğine işaret eden Şimşek, bu kapsamda Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık kredinin imzası için son aşamada olduklarını bildirdi.

Şimşek, Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü de aktararak, şunları kaydetti: "Reel sektörümüzü güçlendirecek, kalkınma odaklı altyapı yatırımlarının finansmanını desteklerken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin finansmanına yönelik uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimiz devam edecektir. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Şimşek açıkladı: '2,5 milyar dolar için son... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:38:35