Mehmet Şimşek AKP'nin çift maaşlılarını kızdıracak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik paketin en önemli ayaklarından biri olan kamuda tasarruf tedbirlerini yarın açıklayacak. "Performansa dayalı tasarruf" olarak özetlenebilecek pakette yer alması beklenen önlemlerin bir bölümü yasa ile hayata geçirilecek. Pakette yer alması planlanan önlemlerden bazıları şöyle:







ÖDENEKLERE SINIR GETİRİLECEK

Bakanlıklar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden kesinti yapılacak. Bazı harcamalara ya izin verilmeyecek ya da çok sınırlı olacak. Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanlarını aşamayacak. Hangi konularda tasarruf yapılacağı kalem kalem belirlenmiş durumda.





ZORUNLU OLMADIKÇA YURT DIŞI GEZİLERE GİDİLMEYECEK

Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler, öncelikli olarak kısılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak. Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.





MAKAM ARAÇLARINA SINIRLAMA



Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak. Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak.





BÜTÇEYİ AŞANLARA YAPTIRIM

Verilen bütçeyi aşanlar, tasarruf etmeyen bürokratlarla ilgili yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımın ne olacağı üzerinde çalışma yapılıyor. İdari yaptırımlar ya da disiplin soruşturması gündeme gelebilecek.





ÇİFT MAAŞLAR SEKTEYE UĞRAYACAK



Pakette, özel şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapan bürokratların alacağı ücretler ile ilgili de düzenleme yapılması planlanıyor. Bu durumda olanların aldıkları ücretlere sınır getirilecek. Uygulama için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa içinde maaşların da yer alması bekleniyor.





KESİNTİ YAPILACAK



Bakan Mehmet Şimşek'in yarın açıklayacağı tasarruf tedbirleri kapsamında toplamda yüzde 10 harcamalar, yüzde 15 de yatırım ödeneklerinden kesinti yapılması hedefleniyor. Tüm bunlar 100 milyar liranın üstünde bir tasarruf yapılması anlamına geliyor.





ŞİMŞEK'İN DANIŞMANI BİLE ÇİFT MAAŞLI

Yoksulluk her geçen gün daha da fazla derinleşirken tüm tepkilere rağmen birçok bürokrat ve AKP’li kamudan çift maaş alıyor. Çift maaş alan yandaşlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek’in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün çift maaşlı olduğu açığa çıkmıştı.





Tokgöz, Mehmet Şimşek’in basın danışmanlığı görevinin yanında, “Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” tarafından kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) yönetim kurulu üyesi. 3 Ağustos tarihinde bu göreve atanan gazetecilik bölümü mezunu Tokgöz’ün ekonomi eğitimi de bulunmuyor. Tokgöz’ün danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden aldığı maaşın yaklaşık 200 bin TL olduğu tahmin ediliyor.





Diyarbakır’a kayyum yönetimi tarafından kent dışından atanan bazı belediye bürokratlarının yerel seçime kadar aylık 176 bin TL’yi aşan çifte maaşlar aldığı da iddia edilmiş CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soru önergesi vermişti.