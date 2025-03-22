Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek bankacılarla buluştu: Piyasalarda hareketlilik sürecek mi? /22 Mart 2025 09:03

Mehmet Şimşek bankacılarla buluştu: Piyasalarda hareketlilik sürecek mi?

Döviz, altın ve borsada yaşanan sert hareketlilik sonrası Hazine Bakanı Mehmet Şimşek bankacılarla bir araya geldi. Piyasaya ekonomiye güven mesajı veren Bakan Şimşek, "Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile bir araya geldiği toplantıda, dünyada ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini belirterek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

PROGRAMDAN TAVİZ YOK!

Şimşek, piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurgulayan Şimşek, makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN DESTEK

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da bankacılık sektörünün programa inandığını ve destek verdiğini, Türkiye'nin bilançosunun her zaman sektörün önceliği olduğunu, ekonomi yönetimi ile çok yakın bir iletişim ve koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti.

Çakar, "Sayın Bakanımızın programın temel hedeflerine ulaşılması ve makro istikrarın kalıcı olarak tesis edilmesi hususunda kararlı duruşu sektörümüze de ayrı bir güven tesis etmektedir. Bankacılık sektörünü yüksek likiditesi, kaliteli aktif yapısı, uluslararası standartlardaki sermaye yeterliliği, güçlü muhabirlik ilişkileri ve ihtiyatlı risk yönetimi anlayışı ile ekonomimizi desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.
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