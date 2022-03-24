Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek cephesinden 'geri dönecek' iddialarına ilk açıklama! /24 Mart 2022 09:05

Mehmet Şimşek cephesinden 'geri dönecek' iddialarına ilk açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı ve yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çok geçmeden konuyla ilgili Şimşek cephesinden bir açıklama geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı ve yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceği yönünde haberler çıktı. Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Mehmet Şimşek cephesinden ilk açıklama geldi.

"GÜNDEMİNDE SİYASET YOK"

Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek'e yakın bir kaynak "Bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Mehmet Bey, Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun, gündeminde siyaset yok" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK TEKLİFİNE CEVABI NE OLUR?"

 "Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur" sorusuna verilen yanıtta ise kesin ifadeler kullanıldı. Şimşek'e yakın isim; "Bakanın zaten kendi işleri var. Dedikodu kelimesi burada çok önemli çünkü birileri sürekli bir şeyler uyduruyor. Kendi programı zaten yeterince dolu" şeklinde konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Gazeteci Erdal Sağlam, katıldığı bir programda önemli iddialarda bulunmuştu. Sağlam, "Bayağı bir telaş var Hazine Bakanı'nda. Hesaplar da onu gösteriyor. İki gündür bir laf dolaşıyor. Nureddin Nebati'nin gidip Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor... Mehmet Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için yorumları da var." demişti.

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