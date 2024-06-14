Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu /14 Haziran 2024 15:11

Mehmet Şimşek-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 24 Haziran Pazartesi günü görüşecek.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşecek görüşmenin tarihi belli oldu.

BirGün'de yer alan habere göre görüşmenin, 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 11 Haziran’daki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada CHP’nin arzu etmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşebileceğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından 12 Haziran'da Amasya’da konuşan Özgür Özel, "Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek" açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşek ile CHP adına Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşeceği öğrenildi.

Daha önce CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya gelmişti.

CHP’nin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

Son olarak ise CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir araya gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Şimşek-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:31