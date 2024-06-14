Mehmet Şimşek-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşecek görüşmenin tarihi belli oldu.



BirGün'de yer alan habere göre görüşmenin, 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 11 Haziran’daki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada CHP’nin arzu etmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşebileceğini söyledi.



Bu açıklamanın ardından 12 Haziran'da Amasya’da konuşan Özgür Özel, "Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek" açıklamasını yaptı.



Mehmet Şimşek ile CHP adına Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşeceği öğrenildi.



Daha önce CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya gelmişti.



CHP’nin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.



Son olarak ise CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir araya gelmişti.