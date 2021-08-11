Mehmet Şimşek CHP ile görüşüyor mu?

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hilmi Taşdemir, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada CHP’nin eski AKP’li Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik görüşmeler yaptığı yönünde iddiada bulunmuştu. Taşdemir'in bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yalanlanan iddiasının gerçekliğe dayanmadığı, iktidarın yayın organı Yeni Şafak tarafından da ortaya konuldu.





Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, konuyla ilgili kaleme aldığı köşe yazısında, "11 yıl boyunca AK Parti hükümetlerinde ekonomiyle ilgili bakanlıklarda başarılı görevler yürüttükten sonra, 2018’de yapılan seçimlerde tekrar aday olmadı." dediği Mehmet Şimşek için merak konusu olan "Peki, kendisi o günden bu yana neler yapıyor? Köşesine çekilip sakin bir emeklilik hayatı mı yaşıyor? Siyasetle ilişkisi ne durumda? İddia edildiği gibi CHP’den kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için herhangi bir teklif gitti mi?" sorularıyla ilgili bir araştırma yaptığını belirterek şu bilgileri aktardı:





"Öğrendiklerime göre;





-Mehmet Şimşek’in herhangi bir konuda, herhangi bir siyasi partiyle herhangi bir dirsek teması bulunmuyormuş. Yani CHP’den kendisine bir adaylık teklifi gelmiş değil.





-Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kurarken Şimşek’in bu partiye katılımı için çok ısrarcı olunmuş. Ancak Şimşek, arkadaşça görüşmenin ötesinde bu teklif ve taleplere karşı kapılarını kapalı tutmuş.





-CHP içinden de tanıdığı, zaman zaman karşılıklı hal-hatır soruduğu isimler varmış. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda örtülü ya da açık kimse, herhangi bir teklifte bulunmamış.





-Öğrendiğime göre gözlerden uzak olsa da, Mehmet Şimşek’in finans alanında elde ettiği tecrübe ve birikimini kullandığı yoğun bir çalışma hayatı var.





Kendisi, Çin’in finans alanında en önemli think-tank kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyormuş. New York’ta benzer bir kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yapıyormuş. Londra’da, Ortadoğu’da, İslâm Kalkınma Bankası’nın bir fonunda çalışmalarını yürütüyormuş."