Mehmet Şimşek, düşmeyen enflasyonu, gıda fiyatlarına bağlayarak savundu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.



Şimşek açıklamalarında manipülasyonla mücadeleye vurgu yaparak cezaların artırılmasının gündemde olduğunu söyledi. Şimşek ayrıca bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını ve bu konudaki eksiklerin giderileceğini söyledi:



“Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, manipülasyon alanında eksikler olduğunu biliyoruz, eksikleri gidereceğiz. Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun ötesine taşıyacağız.”



ENFLASYON NEDEN DÜŞMÜYOR DİYE SORARSANIZ



Fiyat istikrarının ekonomi yönetiminin en büyük önceliği olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:



“Mali disiplin aslında sermaye piyasalarının gelişmesi açısından da çok önemlidir. Fiyat istikrarı olmazsa olmaz ama mali disiplin de ciddi katkıda bulunacak bir birleşendir.



– Program sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var, 1-2 aylık yavaşlama bunlar normaldir



– Gıda kaynaklı geçici bir şok var



– Son 3 aydır gıda enflasyonu 20 yıllık ortalamaların çok üzerinde seyrediyor



– Bu sene enflasyon niye 20’li rakamlar değil de 30 civarında bir rakamda kalacak diye sorarsanız önemli faktörlerden bir tanesi yaşadığımız kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda enflasyon şoku diyebiliriz.”