Mehmet Şimşek: Emeklilere zam yok

Milyonlarca emekli maaşlarına seyyanen zam beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları hayal kırıklığına neden oldu. Ekonomik krizin en ağır yükünü sırtlayan sabit gelirli kesimler arasında yer alan emekliler, hükumetten verilen sözlerin tutulmasını talep ederken, iktidar cephesinden gelen mesajlar beklentileri boşa çıkarmaya devam ediyor.





Verilen Seyyanen Zam Sözü Yerine Getirilmedi





Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Asgari ücret teklifimiz burada. Diğer yandan en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi ile ilgili kanun teklifimizi, grup başkanvekillerimizle birlikte, tüm milletvekillerimizle imzaladık, verdik.





Diğer taraftan kamuda çalışanlar açısından, kamu emeklileri açısından, memur emeklileri açısından bir seyyanen zam beklentisi var. Tayyip Erdoğan 8 bin lira seyyanen zam sözü verdi, geçen yıl. Onu yapmadıkları gibi, bu yıl hiç artırmasa geçen yılki sözü uygulasa 16 bin lira seyyanen zam, bütün memur emeklilerinin beklentisi. Onunla ilgili de kanun teklifimizi hazırladık, bir kenarda duruyor” dedi.





Şimşek’e Göre Emekliler Ev Sahibi





Özgür Özel’in sözleri, emekli kesimden büyük destek görürken, iktidar cephesinden gelen açıklamalar tepkilere neden oldu. Özellikle Mehmet Şimşek’in kira sorununa dair ifadeleri, emekli ve dar gelirli yurttaşların tepkisini çekti.





Abdulkadir Selvi’nin köşesinde yer verdiği bilgiye göre Şimşek, kamuoyunda sıkça dile getirilen “kira krizi”ne dair sorunu kabul ederken, “Toplumun yüzde 72’si ev sahibi. Yüzde 28’lik kesim kira ödüyor. Emeklilerin de yalnızca yüzde 14’ü kiracı” diyerek sorunun abartıldığını ima etti. Böylelikle seyyanen zam konusuna kapıyı kapattı.