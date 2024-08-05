Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek, enflasyondaki aylık artışı "geçici etkilere" bağladı /05 Ağustos 2024 11:13

Mehmet Şimşek, enflasyondaki aylık artışı "geçici etkilere" bağladı

Temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, temmuz enflasyonundaki aylık artışın nedenini "geçici etkilere" bağladı. Şimşek, enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde daha çok hissedileceğini iddia etti.

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BirGün'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz enflasyonundaki aylık artışın "geçici etkiler kaynaklı" olduğunu söyledi, enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde daha çok hissedileceğini savundu.

Şimşek, "X" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.

Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.6, artış gösteren aylık enflasyonun temmuz ayında yüzde 3,23 artış göstermesinin geçici etkilerden kaynaklandığını iddia eden Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

TÜİK'E GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 61,78

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 61,78 oldu. Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 3,23 artış gösterdi.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), verilerine göre ise Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi, temmuzda TÜFE'nin yüzde 3,51 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 62,23'e ineceği yönündeydi.
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