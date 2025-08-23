Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek KKM sahiplerine seslendi /23 Ağustos 2025 11:35

Mehmet Şimşek KKM sahiplerine seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Aralık 2021'de dövizdeki aşırı oynaklığa karşı devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında hesap açma ve yenileme işlemlerinin bugün itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu.

MB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin 23 Ağustos 2025 itibarıyla sona erdirildiğini bildirdi.

KKM devri kapandı ardında tek gerçek kaldı: Ünlü ekonomist açıkladıKKM devri kapandı ardında tek gerçek kaldı: Ünlü ekonomist açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'nin sonlandırılmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    "Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık.

    Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.

    Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi.

    Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

Şimşek'in ekonomi yönetimine gelişi ile çıkış için hazırlığa başladığı KKM bir çok eleşitirinin de odağındaydı. Bir süredir devam eden çıkış hazırlıkları sonunda nihai çıkış oldu. KKM'nin büyük bir kayıp yarattığı iktidara gelen eleştirilerdendi.
