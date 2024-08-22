'Mehmet Şimşek krizi'nin perde arkası ne, AKP'liler ne diyor?

Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında önce istifa ettiği ve bu istifanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından engellendiği iddia edilmiş, bakanlık ise bu iddiaları yalanlamıştı. Bugün ise gazeteci Nuray Babacan, AKP kulislerinde Şimşek’in cumhurbaşkanlığındaki bir toplantıdan “Ben söyleyeceğimi söyledim” diyerek ayrıldığını köşesine taşımıştı. Bakanlık Babacan’ın bu yazısını da benzer biçimde yalanlamıştı.





Şimşek hakkında ardı ardına çıkan haberlerin nedenine dair Gerçek Gündem’e konuşan AKP'liler Şimşek hakkındaki istifa ve gerilim iddialarının parti kulislerinde de konuşulduğunu, ancak doğrulanmadığını söyledi. İddiaların yaklaşık 10 gündür parti içinde dillendirildiğini dile getiren partililer, kendilerinin de bunları doğrulayamayacağını vurguladı.





Partide uzun bir dönem üst düzey görev de yapan bir AKP'li isim, Şimşek hakkında yayılan iddiaların fikir ayrılığı kaynaklı olduğunu ve bunun yarattığı gerilimin kulislere istifa olarak aktarıldığını iddia etti. Partili isme göre, Şimşek ile Yılmaz ekonomi politikaları konusunda fikir birliğine sahip iken, cumhurbaşkanlığında görevli bazı danışmanların iki ismin fikirlerine net biçimde itiraz ettiği söyledi.





Partili ismin aktardığına göre, bu fikir ayrılıkları toplantılarda dile getirilse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yılmaz ve Şimşek’e dair korumacı tutumunu sürdürdü. Fikir ayrılıklarının kulislere gerilim ile aktarıldığını ve bu nedenle Şimşek hakkındaki istifa haberlerinin çıktığını dile getiren AKP'li isim, “Konuştuğumuz herkes farklı yaklaşımlar olduğunu söylese de istifa beklentisi de yok” dedi.





Bir diğer AKP'li ise Şimşek hakkındaki sürecin bazı partililer tarafından Merkez Bankası Başkanı iken istifa eden Hafize Gaye Erkan sürecine benzetildiğini söyledi. Şimşek’in görevden alınmasını isteyenlerin olmasını ‘doğal’ olarak nitelendiren partili, bu ihtimal için ‘şu aşamada mümkün olmaz’ dedi.Partide bu durum nedeniyle medya üzerinden bir mücadele izlenimi doğduğunu da belirten AKP'li “Cumhurbaşkanımızın en kabul etmeyeceği şey budur” değerlendirmesini yaptı.