Mehmet Şimşek şimdi de ev alanların peşine düştü

Maliye Bakanlığı, tapuda rayiç bedel üzerinden düşük beyanla vergi kaçıranlara karşı düğmeye bastı. Son beş yılı kapsayan inceleme başlatılırken, gönüllü düzeltme yapanlar ceza ödemeden kurtulacak.

Maliye, gayrimenkul satışlarında tapuda düşük bedel göstererek harç ve vergi kaybına yol açanları mercek altına aldı. Yapay zekâ destekli taramalar sonucu gerçek satış fiyatı ile beyan edilen değer arasındaki uçurumların büyümesi üzerine, son beş yılı kapsayan kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

10 MİLYONLUK EVİN 2,5 MİLYONMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ

Uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde kayıt dışılığın giderek görünür hâle geldiğini vurgulayarak, devlet artık hem alıcıyı hem satıcıyı sıkı takibe aldı. Gönüllü düzeltme yapanların cezasız kurtulacağını, aksi hâlde ağır yaptırımların gündeme geleceğini belirttiler.

Uzmanlar, geçmişte daha çok inşaat firmalarının incelenmesine rağmen artık bireysel alıcı ve satıcıların da radar altında olduğunu belirterek konut kredilerinin de denetimlere dâhil edildiğini ifade etti. Aynı zamanda 10 milyon TL’ye satılan bir evin tapuda 2,5 milyon TL gösterilmesinin devlete ciddi kayıp yaşattığını, bu tür işlemlerin doğrudan incelemeye girdiğini belirtti.

GECİKME FAİZİ YÜZDE 53,25

Eksik beyanın tespit edilmesi durumunda hem alıcı hem satıcının, ödemedikleri tapu harcını ceza ve faizle birlikte ödemek zorunda kalacağını söyleyen sektör temsilcileri, şu anda yıllık gecikme faizinin yüzde 53,25 olduğunu ve beş yıl öncesine dair eksik ödeme çıkarsa vatandaşların büyük cezalarla karşılaşabileceğini söyledi.

Ayrıca, emlakçıların da düşük komisyon faturası kesmesi hâlinde cezalı vergi riski taşıdığı söyleyerek, komisyonun bir kısmının rayiç bedel üzerinden faturalandırılıp kalanı elden alınması halinde bu farkın da tespit edilmesiyle geriye dönük tahsilat yapılabilecek.
