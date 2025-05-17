Mehmet Şimşek talimat verdi: Sessiz sedasız yürürlüğe girdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim süreçlerinde kapsamlı bir dijital dönüşüm başlattıklarını duyurdu. Yeni sistemle birlikte 81 ilde defter ve belge ibrazı, tutanak düzenleme ve izaha davet gibi işlemler elektronik ortama taşındı.



81 İLDE HERKESİ KAPSAYACAK DEĞİŞİKLİK



Şimşek, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yürüteceği denetimlerde artık elektronik sistemlerin kullanılacağını belirterek, tüm süreçlerin dijital ortama aktarılması için gerekli altyapının hazırlandığını ifade etti.



Defter ve belgelerin ibraz edilmesinden tutanakların hazırlanmasına, sesli-görüntülü görüşmelerin yapılmasından izaha davete kadar pek çok işlem dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek.



KAĞIT YERİNE EKRAN, BÜRO YERİNE DİJİTAL ORTAM



Yeni düzenlemeyle birlikte artık mükellef ile vergi dairesi yetkililerinin yüz yüze görüşmesine gerek kalmayacak. Tüm işlemler elektronik sistem üzerinden, uzaktan erişimle yürütülebilecek. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de süreçler daha şeffaf ve verimli şekilde ilerleyecek.



İZAHA DAVET VE UYUMLULUK SÜREÇLERİ DE DAHİL EDİLDİ



Şimşek, dijitalleşme adımının yalnızca denetimle sınırlı kalmayacağını, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonları ve gönüllü uyum süreçlerinin de bu kapsamda dönüşeceğini belirtti. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerin, kamusal hizmetlerin daha erişilebilir ve etkin hale getirilmesini amaçladığını söyledi.



HEDEF MALİYETLER AZALACAK HEM HİZMET KOLAYLAŞACAK



Temel amacın mükellefler için denetim maliyetlerinin azaltılması, her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlanması olduğu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:



"Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor."

