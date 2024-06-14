Mehmet Şimşek’ten ‘enflasyon’ açıklaması: İyileşme sürüyormuş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın katılımcı anketini paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘iyileşme’ olduğunu savundu. Şimşek, X hesabından şu mesajı paylaştı: “Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır.”





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mayıs ayı verilerine göre enflasyon ayda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 olmuştu. 3 Haziran’da açıklanana verilere göre yıllık enflasyonda 20 ayın en yüksek seviyesi görülmüştü.Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi geriledi!Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi geriledi!