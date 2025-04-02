Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek, TÜSİAD yöneticilerini Brüksel'e davet etti, savcılık reddetti /02 Nisan 2025 22:50

Mehmet Şimşek, TÜSİAD yöneticilerini Brüksel'e davet etti, savcılık reddetti

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in, haklarında 'yurt dışı çıkış yasağı' bulunan TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ı Brüksel'deki toplantıya davet ettiği ancak savcılığın başvuruları reddettiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" kararı verilen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın dava süreci devam ederken fıkra gibi bir olay yaşandı.

Now TV'nin haberine göre, önümüzdeki hafta Brüksel’de düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında yurtdışı yasağı bulunan Orhan Turan ve Ömer Aras'ı da toplantıya davet etti.

Şimşek'in Brüksel'e davet ettiği Turan ve Aras’ın yurt dışına çıkış için yaptığı başvurular ise savcılık tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Genel Kurul toplantısındaki "Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor" içerikli sunum ve konuşmaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Polisler eşliğinde adliyeye götürülen ve savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan'la Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde “Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Orhan ve Aras hakkındaki "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu ile ilgili soruşturma ayrıca devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Şimşek, TÜSİAD yöneticilerini Brüksel'e davet... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:44