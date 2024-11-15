Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek'e göre vergiler yüksek değil /15 Kasım 2024 14:06

Mehmet Şimşek'e göre vergiler yüksek değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye’de vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Şimşek hedeflerinin dolaysız vergilerin payını artırmak olduğunu da söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sunumunda Türkiye’nin en büyük makroekonomik sorununun yüksek enflasyon olduğunu belirtirken vergi yüküyle ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yüksek enflasyonla birlikte geçim derdine düşen yurttaşa karşın Şimşek, vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurgularken üstüne üstlük ''Gelir politikalarında hedefimiz vergi adaletini güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmaktır'' ifadelerini de kullandı. 2024 yılına ekonomik sorunlar damga vururken halk 2025'te nefes almayı beklerken enflasyona göre değil enflasyon beklentisine göre asgari ücrete zam yapılması tartışmalarının ardından bu sözler de halkın büyük bölümü için tablonun mevcut ekonomi yönetimi tarafından değiştirilemeyeceğini ortaya koydu.

Bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık bütçesi üzerine yaptığı sunumda Türkiye'nin en önemli ekonomik sorununun yüksek enflasyon olduğuna dikkat çekti. Şimşek, enflasyonu kontrol altına almak için gerekli adımları atacaklarını, yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceklerini ifade etti.
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