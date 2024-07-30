Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek'i üzecek bir anket daha: Beli doğrulmayan vatandaştan kırık not /30 Temmuz 2024 16:13

Mehmet Şimşek'i üzecek bir anket daha: Beli doğrulmayan vatandaştan kırık not

MetroPOLL'ün son araştırmasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, halk tarafından beğenilmiyor. Dün ekonominin kötü yönetildiğini ortaya koyan anketin ardından bugün Şimşek'i üzecek bir anket daha yayınlandı. Vergi üstüne vergi getiren Şimşek'in halk tarafından beğeni oranı yüzde 17'de kaldı.

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Türkiye, son yıllarda giderek derinleşen bir ekonomik krizin içinde. Vatandaşın alım gücü her geçen gün düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde aldığı kararlarla tepki çekiyor. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, Şimşek'in getirdiği ağır vergiler altında ezilen halk, yaşam mücadelesi veriyor.

HALK, ŞİMŞEK'İ BEĞENMİYOR

MetroPOLL Araştırma, vatandaşlara 'Mehmet Şimşek'i beğeniyor musunuz?' sorusunu yöneltti.

Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2024 araştırmasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i beğenenlerin oranı yüzde 17,3 oldu. "Beğenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 60,2 olurken, "ne beğeniyorum ne beğenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti. "Tanımıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 15. Yüzde 3,7 oranında vatandaş ise fikir beyan etmek istemediğini belirtti.

Cumhur İttifakı seçmenlerinin de büyük bir kısmı Şimşek'i beğenmediğini ifade etti.

İşte o anket...



HALK EKONOMİDEN DE MEMNUN DEĞİL

MetroPOLL Araştırma, dün bir ekonomi anketi yayınladı. Cumhur İttifakı seçmeni dahil vatandaşların yüzde 80'inden fazlası, ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Vatandaşlara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"İyi yönetildiğini düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 16,3 olurken, "kötü yönetildiğini düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 81,3 oldu. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 2,4.

Anketlere de yansıyan tabloya göre, ekonominin kötü yönetildiğini düşünen halk, Mehmet Şimşek'ten de memnun değil.
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