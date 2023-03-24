Samanyolu Haber /Politika / AKP'liler de itiraf etti: Mehmet Şimşek'in cevabı Erdoğan'ın işini zorlaştırdı' /24 Mart 2023 09:20

AKP'liler de itiraf etti: Mehmet Şimşek'in cevabı Erdoğan'ın işini zorlaştırdı'

2023 seçimlerine sayılı günler kala AKP'nin ekonomide çıkış arayışı sürüyor. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geri dönmeyi reddettiği AKP'de "ekonomik sıkıntı" kabul edildi. Reuters'a konuşan yetkililer çarpıcı açıklamalar yaptı.

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İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, "Erdoğan, seçimlerden önce ekonomik güvenilirliği onarmaya çalışıyor" başlığı ile yayınladığı analizde, Türkiye'deki seçim süreci ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP’nin teklifini reddetmesini değerlendirdi.

BirGün'ün aktardığına göre Şimşek'i geri döndürme girişiminin 'ekonomik güvenilirliği yeniden inşa etme çabasına işaret ettiği’ ifade edilen yazıda, AKP’li isimlerin de görüşüne yer verildi.

İsmi açıklanmayan AKP’li yetkililere ve analistlere dayandırılan haberde, uluslararası yatırımcıların saygı duyduğu Şimşek’in siyasete geri dönüşü kabul etmemesinin, tarihi seçimlere iki aydan kısa bir süre kalan Erdoğan’ın ekonomik güvenilirliğini yeniden inşa etme çabalarını zorlaştırdığına işaret edildi.

"ŞİMŞEK İLE İLGİLİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şimşek'in görüşmesinden 'istenmeyen' bir sonuç çıktığını belirtti. AKP içerisinde Şimşek'in geri dönmesine ilişkin görüş ayrılıkları olduğunu aktardı.

İsmi paylaşılmayan AKP'den başka bir yetkili ise, Şimşek'in dönüşünün anketlere olumlu yansıyacağını dile getirdi. Söz konusu isim, "Şu anda ekonomik tabloyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bunun tartışılacak bir tarafı yok" dedi ve 'yeni adımlar atılması gerektiğini' dile getirdi.

Başka bir parti yetkilisi ise seçim beyannamesinin ekonomi alanında 'serbest piyasa yanlısı ortodoks yaklaşımlar yerine daha dengeli ve karma politikalar içerebileceğini' söyledi.
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