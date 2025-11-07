Mehmet Şimşek'in gideceği tarih belli oldu, işte yerine konuşulan isim!

Ekonomi gazetecisi Murat Muratoğlu’nun, YouTube kanalına konuk olan Paramedya Editörü Remzi Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a ilişkin önemli kulis bilgiler palyaştı. Muratoğlu’nun, “Mehmet Şimşek hakkındaki gelişmeler nedir? Yani piyasada 6 ay önce gideceği konuşuluyordu. 3 ay önce konuşuldu ama hikaye bu sefer galiba ciddiye bindi.” sözleri üzerine Remzi Özdemir şunları söyledi:



Aslında Mehmet Şimşek’in rahatsızlığı ile ilgili ilk söylenti birkaç yıl önce çıktı. Kendisi de inkar etmedi. ‘Çok önemli bir şey değil’ dedi. Fakat Mehmet Şimşek’in bir rahatsızlığı hep vardı. Bilinen bir şeydi. Mehmet Şimşek’in yakın çevresinin dile getirdiği, kendisinin zaman zaman istirahate çekildiği biliniyordu.

Ancak son dönemde Mehmet Şimşek’i zaten az görmeye de başladık farkındaysan. Eskisi kadar aktif olarak dünyayı gezmiyor. Sadece geçen hafta bir Dünya Gazetesi’nin toplantısında yüzünü görme şerefine nail olduk.

Yani Mehmet Şimşek’le ilgili bana gelen en son bilgi şu; Mehmet Şimşek gerçekten rahatsız ve bu rahatsızlığından dolayı zaman zaman İngiltere’ye gidip tedavi oluyor. Fakat artık sürekli olarak bir tedaviye ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle görevini artık sürdüremediğini, görevinin tedavisini zorlaştırdığı iddia ediliyor. Bu nedenle açık ve net bir şekilde görevden affını istemiş.

Fakat şu anda Erdoğan yerine yeni bir isim bulamadığı için ‘biraz daha idare et’ diye bir telkinde bulunduğu konuşuluyor ve bu çok yaygın olarak konuşuluyor. Mehmet Şimşek’in artık gideceği neredeyse kesin çünkü bu işin içinde sağlık var.

(Peki ne zaman gider tahminen?) Şu anda bunun sıkı görüşmeleri yapılıyor ve şu anda görüşülen tek bir isim var: Ali Babacan. İkinci bir isim yok. Ali Babacan bunun keyfine varmaya çalışıyor. Tıpkı Mehmet Şimşek gibi zamanında Erdoğan tarafından ağır bir suçlamaya hedef olmuştu. Mehmet Şimşek’e çok ağır konuşmuştu Erdoğan, bir süredir de Ali Babacan’a söylüyordu ama Mehmet Şimşek geldi bu ülkenin hazinesinin anahtarını aldı cumhurbaşkanının elinden.

Şimdi Ali Babacan’da da aslında aynı süreci yaşıyoruz ama Ali Babacan daha politik bir adam. Mehmet Şimşek mesela Ali Babacan gibi bir politikacı değil. Ali Babacan kurt bir politikacı. AKP’de büyüdü. AKP’de kendini geliştirdi. Zaten esnaf bir babanın oğlu. Yani Ankaralı bir esnafın oğlu. İşi bilen. Oyunu kuralına göre oynayan bir politikacı.

Bana gelen bilgiler özellikle hazine tarafından aldığım bilgiye göre Mehmet Şimşek’in görevden ayrılmasıyla birlikte yani Ali Babacan’ın şartlarının kabul edilmesiyle birlikte bazı talepler var. Nedir?

Bir hazinenin tamamen ama tamamen kendi kadrolarına verilmesi, mevcut kadroların değiştirilmesini talep ediyor ve halen daha hazine tarafında – hazine, BDDK- Merkez Bankası’nda Berat Albayrak’ın ekibi var ve bu ekibe dokunulmuyor. Ali Babacan bunun tamamen kendi yönetimine bırakılmasını istediği yönünde bir talep geliyor. Ali Babacan’ın gelmesi hemen hemen kesin.

Ekonominin Ali Babacan’a verilmesi konusunda bir sorun yok. Sadece burada bir mini bir koalisyon olayı var. Yani çünkü aynı zamanda Ali Babacan AKP’nin bir parçası olacak. Tıpkı MHP gibi. Yani dışarıdan bir koalisyon ortağı gibi.

Tabii burada AKP’nin başka bir talebi var. AKP özellikle Erdoğan cephesi, Ali Babacan’ın ve arkadaşlarının direkt AKP’ye yani eve dönmesi baskısını yapıyor. Ali Babacan da bütünlüğünü koruyarak, parti bütünlüğünü koruyarak aslında biraz da MHP’nin geçmişte yaptığını yapmak istiyor. Fakat Erdoğan da tecrübeli yani kurt politikacı. Bunu asimile etmeye çalışıyor. Yani ‘içimize gel’ diyor.

