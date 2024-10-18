Mehmet Şimşek'in hedefinde fırınlar var: 'En çok vergiyi onlar kaçırıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele için denetimlerin sürdüğünü belirterek, Türkiye’de en çok vergi kaçırma olayının fırıncı esnafında olduğunu öne sürdü.







AKP’Lİ VEKİLLERİ BİLGİLENDİRDİ

Şimşek, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergisel konularda, AKP milletvekillerinin sorularını cevapladı. Türkiye gazetesindeki habere göre Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için tek yolun çapraz denetim olduğunu söyledi.





İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VATANDAŞA YÜKLENECEK

Bakan Şimşek “Kimse vergi vermek istemiyor. Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa’da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa biz bunu yapmaya razıyız. Ama bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi” dedi.





EN ÇOK VERGİ KAÇAĞININ OLDUĞU YERLER FIRINLAR

Fırıncılarla ilgili örnek veren Şimşek, “En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırınlar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar” ifadelerini kullandı.





‘32 DAİRE ALMIŞ, VERGİ KAYDI YOK’

Çapraz denetimlerin sürdüğünü belirten Şimşek, “Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız” dedi.