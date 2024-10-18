Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek'in hedefinde fırınlar var: 'En çok vergiyi onlar kaçırıyor' /18 Ekim 2024 12:40

Mehmet Şimşek'in hedefinde fırınlar var: 'En çok vergiyi onlar kaçırıyor'

Daha önce garson ve moto kuryeleri hedef alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şimdi de fırıncıları suçladı. Şimşek en çok vergiyi fırıncıların kaçırdığını öne sürdü.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele için denetimlerin sürdüğünü belirterek, Türkiye’de en çok vergi kaçırma olayının fırıncı esnafında olduğunu öne sürdü.

AKP’Lİ VEKİLLERİ BİLGİLENDİRDİ
Şimşek, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergisel konularda, AKP milletvekillerinin sorularını cevapladı. Türkiye gazetesindeki habere göre Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için tek yolun çapraz denetim olduğunu söyledi.

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VATANDAŞA YÜKLENECEK
Bakan Şimşek “Kimse vergi vermek istemiyor. Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa’da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa biz bunu yapmaya razıyız. Ama bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi” dedi.

EN ÇOK VERGİ KAÇAĞININ OLDUĞU YERLER FIRINLAR
Fırıncılarla ilgili örnek veren Şimşek, “En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırınlar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘32 DAİRE ALMIŞ, VERGİ KAYDI YOK’
Çapraz denetimlerin sürdüğünü belirten Şimşek, “Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Şimşek'in hedefinde fırınlar var: 'En çok vergiyi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:22