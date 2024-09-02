Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' yorumu: Zorlu bir dönemi geride bıraktık

BirGün'de yer alan habere göre büyümede dengelenmenin başladığını söyleyen Şimşek, "Cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik" dedi.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarına ilişkin, "Göstergeler üçüncü çeyrekte büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. İç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonu öngörüyoruz" diye konuştu.Önümüzdeki günlerde açıkalanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) işaret eden Şimşek, kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracaklarını iddia etti.Şimşek, "İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirmek ve hedeflere ulaşmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik. Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre iç talebin büyümeye katkısı 1,2 puana gerilerken, net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Güçlenen makro finansal istikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel koşulların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Tahminler, ekonominin yüzde 3 büyümesi yönündeydi. Büyüme, çeyreklik bazda da yüzde 0,1 ile sınırlı oldu.