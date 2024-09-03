Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 3 maddeye vurgu yaptı /03 Eylül 2024 15:20

Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 3 maddeye vurgu yaptı

Yıl sonunda hedefledikleri enflasyon rakamlarına ulaşacaklarını iddia eden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ağustos enflasyonuna ilişkin üç maddeye vurgu yaparak, "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz" dedi.

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Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz" dedi.

BirGün'de yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yapıtığı paylaşımda enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yıl sonunda enflasyonun tahminleri aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini  yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.
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