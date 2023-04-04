Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'a ikinci şok: Yine reddetti /04 Nisan 2023 13:54

Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'a ikinci şok: Yine reddetti

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "siyasete dön" teklifini ikinci kez reddetti. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, olayın perde arkasını yazdı.

SHABER3.COM

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Mart günü Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın Şimşek'e siyasete tekrar dönmesi için teklifte bulunduğu ancak Şimşek'in "aktif siyasette olmak istemiyorum" diyerek teklifi reddettiği ifade edildi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullanmış ve aktif siyasette olmayacağını açıklamıştı.

BİR KEZ DAHA REDDETTİ
Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir kez daha görüştüğü belirtildi. İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü köşesinde görüşmeyle ilgili kulisleri paylaştı. Fırat, Şimşek'in aktif siyasete girmeyeceğini yineleyerek, iktidarın ekonomi programı için "her türlü desteği vereceğini" yazdı. 

Fırat, Erdoğan'ın istediğini yine alamadığı görüşme ile ilgili şunları yazdı.

"İçeride depremin yaraları sarılırken, dış gelişmelere nasıl yön verilecek, nasıl inisiyatifler geliştirilecek? Ez cümle ehliyet, liyakat ve tecrübe önümüzdeki dönemin sorunlarının çözümü için vazgeçilmez unsurlar olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek ile ikinci görüşmesini yaptı. Şimşek’in rahatsızlığı olduğunu, tedavi gördüğünü daha evvel yazmıştım. Stresten uzak durması gereken Şimşek’in, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda; kabinede yer almasa da yeni ekonomik programın yazımında önemli bir rol alacağını belirteyim. Şimşek’in yeni program için her türlü desteği vereceğini söylediği belirtiliyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten Erdoğan'a ikinci şok: Yine reddetti Sonraki Haber >>

Enes Kanter 'İftar Zamanı' programında

Enes Kanter 'İftar Zamanı' programında

KHK’lılar söke söke dönecek

KHK’lılar söke söke dönecek

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Erdoğan'ı peygambere benzetti: "Saray'ında köpek olurum"

Erdoğan'ı peygambere benzetti:

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:16:41