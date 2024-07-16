Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: Vergi paketinde dar gelirli vatandaşa yer yok /16 Temmuz 2024 15:48

Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: Vergi paketinde dar gelirli vatandaşa yer yok

Bakan Şimşek, TBMM'ye sunulan yeni vergi paketine ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, paketin 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırlandığını savundu. Şimşek ayrıca, yeni pakette dar gelirli vatandaşa ilişkin hüküm yer almadığını söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin TBMM’ye sunduğu vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, mali disiplini güçlendirecek adımların atılacağını vurguladı.

Şimşek, yeni vergi paketinin 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırlandığını belirterek, “Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor” ifadelerini kullandı.

Şimşek teklife ilişkin şunları kaydetti:

“Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız.”
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