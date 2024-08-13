Mehmet Şimşek'ten 'işsizlik' yorumu: 3 reforma ağırlık veriyoruz

BirGün'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı işsizlik verilerine ilişkin, "İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz" dedi.



Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cari denge ve haziran ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranındaki artışı uyguladıkları ekonomi programının "kısa vadeli olumsuz bir etkisi" olarak değerlendiren Şimşek, "İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz" dedi.



Şimşek'in paylaşımı şöyle:



"Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz. Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz.



İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."