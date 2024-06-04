Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek'ten kendi partisine tasarruf uyarısı /04 Haziran 2024 15:51

Mehmet Şimşek'ten kendi partisine tasarruf uyarısı

AKP’nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendi partisindeki yetkililerden tasarruf tedbirlerine uymalarını istedi.

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AKP'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşüldü.

BirGün'de yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda yıl boyunca doğalgaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise diğer ülkelerle dengeli siyaset yürüteceklerini, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı soykırımı, Gazze konusunda Türkiye’nin uluslararası mahkemelerde mücadelesinin devam edeceğini, 1967 sınırlarına ilişkin sunumlar yaptığı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililerin tasarruf tedbirlerine uymasını istediği ve bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şimşek, yıl sonuna kadar enflasyonun düşeceğini de ifade etti.
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