Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Uçum’dan ‘yargının ...’ iddiasına yanıt: ‘Asılsız ve iftira içerikli’ /13 Eylül 2025 11:55

Mehmet Uçum’dan ‘yargının ...’ iddiasına yanıt: ‘Asılsız ve iftira içerikli’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Can Holding soruşturması sonrasında hakkında ortaya atılan iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi: “Asılsız, iftira içerikli ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde.”

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Can Holding yöneticileri hakkında verilen gözaltı kararının ardından kendisi hakkında ortaya atılan iddialara avukatı aracılığıyla cevap verdi.

Uçum’un avukatı Zeynep Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, savcılık soruşturması kapsamındaki bazı şirketlerle ilgili yayımlanan haberlerde, tüm Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarını zan altında bırakan ifadeler kullanıldığı belirtildi. AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, Mehmet Uçum’u işaret ederek ‘yargının tanrısı’ bile Can Holdinge yönelik soruşturmayı engeleyemediğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı çevrelerce, müvekkilim Mehmet Uçum hakkında yürütülen bir soruşturma üzerinden tamamen algı yaratmaya ve kafa karıştırmaya yönelik iftira içerikli paylaşımlar yapılmaktadır. Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilemeyecek nitelikteki haksız ve gerçeğe aykırı haberler, kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir.”

Açıklamada, “Ahlaki ve insani tüm değerlerden yoksun bu paylaşımlar tarafımızdan ciddiyetle takip edilmekte olup, hukuken korunması mümkün olmayan bu yayınları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik yasal başvurularımız yapılmaktadır” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Uçum’dan ‘yargının ...’ iddiasına yanıt:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:28:20