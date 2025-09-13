Mehmet Uçum’dan ‘yargının ...’ iddiasına yanıt: ‘Asılsız ve iftira içerikli’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Can Holding yöneticileri hakkında verilen gözaltı kararının ardından kendisi hakkında ortaya atılan iddialara avukatı aracılığıyla cevap verdi.



Uçum’un avukatı Zeynep Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, savcılık soruşturması kapsamındaki bazı şirketlerle ilgili yayımlanan haberlerde, tüm Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarını zan altında bırakan ifadeler kullanıldığı belirtildi. AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, Mehmet Uçum’u işaret ederek ‘yargının tanrısı’ bile Can Holdinge yönelik soruşturmayı engeleyemediğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı çevrelerce, müvekkilim Mehmet Uçum hakkında yürütülen bir soruşturma üzerinden tamamen algı yaratmaya ve kafa karıştırmaya yönelik iftira içerikli paylaşımlar yapılmaktadır. Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilemeyecek nitelikteki haksız ve gerçeğe aykırı haberler, kişilik haklarına saldırı mahiyetindedir.”



Açıklamada, “Ahlaki ve insani tüm değerlerden yoksun bu paylaşımlar tarafımızdan ciddiyetle takip edilmekte olup, hukuken korunması mümkün olmayan bu yayınları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik yasal başvurularımız yapılmaktadır” denildi.