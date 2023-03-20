Samanyolu Haber /Gündem / Mehtercik Erkan da sahte diplomalıymış! /20 Mart 2023 09:25

Mehtercik Erkan da sahte diplomalıymış!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sahte diploma skandalını geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşımıştı. Başarır, "Ver mehteri” sloganıyla ünlenen sunucu Erkan Tan’ın da bulunduğu kişilerin sınava bile girmeden diploma sahibi olduğunu söyledi.

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Halk TV'de  yayımlanan Sansürsüz programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sahte diplomalara dair soruları yanıtladı.


Başarır, geçtiğimiz günlerde Meclis'te "Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde 2016-2017 ve öncesi yıllarda verilen yüksek lisans diplomalarının incelenmesi" amacıyla verilen önerge öncesinde sahte diploma verilen isimleri açıkladı.

O isimler arasında A Haber sunucusu Erkan Tan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 24 ve 26’ncı dönem AK Parti milletvekili Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Osman Çangal, Sağlık Bakanlığı Müşaviri Gökhan Biçkur, 2011-2013 yılları arasında Danıştay Başkanlığı yapmış Hüseyin Hüsnü Karakullukçu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlık danışmanı Enes Çelebi yer alıyor.

Başarır, “Ver mehteri” sloganıyla ünlenen sunucu Erkan Tan’ın da bulunduğu kişilerin sınava bile girmeden diploma sahibi olduğunu söyledi.

UZAY İÇİN KONTENJANDAN ALINAN İSİMLERE BAK

Başarır konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurulduğunda çıktı 'Türkiye'de ilk olarak uzayla ilgili bir üniversite kurduk' dedi. Uzayla ilgili üniversiteye kontenjandan alınan isimlere bak: Erkan Tan, onunla uzaya gideceğiz ya da milletvekilleriniz ya da Hilmi Daşdemir, anketlerinizi yapıp algı yaratan televizyonlardaki bülbülünüz.

Gelin, bunları araştırın, üniversiteler ne hâlde! Siz mimarlık fakültesine ilahiyatçıyı, hukuk fakültesine veterineri atıyorsunuz, Türk Hava Kurumu Üniversitesini bu hâle getirmişsiniz yani 50’ye yakın isim var, saymakla bitmiyor, çoğu sizin milletvekiliniz. Yahu Osmaniye Milletvekiliniz çıksın, söylesin; okul nerede? Osmaniye Milletvekili nerede? Bakayım bir adına. Mesela Ankara Milletvekili Sayın Çam nerede? Söylesin, bu okul nerede, gitmiş mi okula?"
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