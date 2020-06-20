Samanyolu Haber /Dünya / Mekke'de camiler Pazar itibariyle açılıyor /20 Haziran 2020 12:29

Mekke'de camiler Pazar itibariyle açılıyor

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler pazar günü yeniden açılacak.

SHABER3.COM

Suudi devlet televizyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mekke'de 3 aydır kapalı tutulan camilerin pazar günü yeniden açılmasının planlandığını bildirdi.

Devlete ait El İhbariye kanalının haberinde "Kutsal şehirdeki camiler, koronavirüs salgını nedeniyle üç ay süren kapanşın ardından kapılarını yeniden açmaya başlayacak" denildi.

Kanala göre camilere 1500 ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Diğer yandan temmuz sonunda kente Hac ziyaretlerinin yapılıp yapılmayacağı henüz gizemini koruyor.

Ülkede Mekke kenti dışındaki camiler, mayıs ayının sonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları zorunlu tutularak tekrar ibadete açılmıştı.

Suudi Arabistan'da şimdiye dek yaklaşık 150 bin Kovid-19 vakası tespit edildi ve virüs nedeniyle 1200 kadar insan hayatını kaybetti.
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