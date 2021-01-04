Samanyolu Haber /Dünya / Meksika: Assange'a siyasi sığınma vermeye hazırız /04 Ocak 2021 20:32

Meksika: Assange'a siyasi sığınma vermeye hazırız

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’a siyasi sığınma hakkı vermeye hazır olduklarını duyurdu. Obrador, "Assange bir gazeteci, ona koruma sağlayacağız" dedi.

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Washington yönetimlerinin savaş suçlarını ifşa eden yüz binlerce gizli belgesini yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye teslim edilmesi yönündeki talebin Londra'daki mahkeme tarafından reddedilmesi, dünya çapında yankı yarattı.

Kararın ardından Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador'dan Assange hakkında açıklama geldi. Obrador düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin Assange’i serbest bırakması halinde Meksika’nın kendisine siyasi sığınma hakkı verebileceğini duyurdu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Luis Ebrard Casaubn'dan olası teklif hakkında İngiltere makamlarına ulaşmasını istediğini açıklayan Obrador, “Assange bir gazeteci ve bir şansı hak ediyor, onu affetmekten yanayım. Ona koruma sağlayacağız” dedi.

HAYALKIRIKLIĞINA UĞRADI

İngiliz mahkemesinin, Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetmesinin ardından, ABD Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Marc Raimondi, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz mahkemesinin vermiş olduğu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. İngiliz mahkemesinin, Assange'ın "siyasi motivasyon, siyasi suç, adil mahkeme ve ifade özgürlüğü" gibi iddialarını reddettiğini anımsatan Raimondi, "Assange'ın ABD'ye iadesi için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. 
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