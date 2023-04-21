Meksika Cumhurbaşkanı 'lüks' diyerek makam uçağını sattı

Obrador, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın yaklaşık 92 milyon dolara Tacikistan’a satıldığını açıkladı.Obrador, açıklamasında, "Meksika halkına duyurmak isterim ki; bugün Cumhurbaşkanlığı uçağının satış sözleşmesi imzalandı. Tacikistan hükümeti resmi değerlendirme doğrultusunda, 'Halka Çalınanları Geri Verme Enstitüsü' hesabına 1 milyar 658 milyon 684 bin 400 peso yatırdı. Bu para, askeri mühendisler tarafından inşa edilecek ve görev süremizin sonuna kadar açılacak Tlapa, Guerrero ve Tuxtepec, Oaxaca'daki iki hastane içi kullanılacaktır" dedi.Obrador ayrıca yayınladığı video mesajında, bu uçağın satışının Meksika’daki yönetim anlayışının bir işareti olduğunu söyledi. Obrador “Herkesin önceden insanların ne düşündüğünü, yetkililerin nasıl davrandığını, küçük firavunlar gibi olduklarını bilmesi önemlidir” diye konuştu.Yaptığı yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde tarifeli seferleri kullanan ve bugüne kadar özel makam uçağını asla kullanmayan Obrador, uçağın satışından gelen parayla 80 yatak kapasiteli iki ayrı hastane inşa edeceklerini açıkladı. Obrador, ülkede derin bir yoksulluk yaşanırken kendisinin özel bir uçakla seyahat edemeyeceğini dile getirmişti.