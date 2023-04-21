Samanyolu Haber /Dünya / Meksika Cumhurbaşkanı 'lüks' diyerek makam uçağını sattı /21 Nisan 2023 16:44

Meksika Cumhurbaşkanı 'lüks' diyerek makam uçağını sattı

Meksika’da cumhurbaşkanlığına ait makam uçağı Tacikistan’a satıldı. Meksika’nın yeni Cumhurbaşkanı Manuel Lopez Obrador, seçim vaatleri sırasında da bir önceki cumhurbaşkanı tarafından satın alınan lüks uçağı satacağını açıklamıştı.

SHABER3.COM

Obrador, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın yaklaşık 92 milyon dolara Tacikistan’a satıldığını açıkladı.

Obrador, açıklamasında, "Meksika halkına duyurmak isterim ki; bugün Cumhurbaşkanlığı uçağının satış sözleşmesi imzalandı. Tacikistan hükümeti resmi değerlendirme doğrultusunda, 'Halka Çalınanları Geri Verme Enstitüsü' hesabına 1 milyar 658 milyon 684 bin 400 peso yatırdı. Bu para, askeri mühendisler tarafından inşa edilecek ve görev süremizin sonuna kadar açılacak Tlapa, Guerrero ve Tuxtepec, Oaxaca'daki iki hastane içi kullanılacaktır" dedi.



Obrador ayrıca yayınladığı video mesajında, bu uçağın satışının Meksika’daki yönetim anlayışının bir işareti olduğunu söyledi. Obrador “Herkesin önceden insanların ne düşündüğünü, yetkililerin nasıl davrandığını, küçük firavunlar gibi olduklarını bilmesi önemlidir” diye konuştu.

Yaptığı yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde tarifeli seferleri kullanan ve bugüne kadar özel makam uçağını asla kullanmayan Obrador, uçağın satışından gelen parayla 80 yatak kapasiteli iki ayrı hastane inşa edeceklerini açıkladı. Obrador, ülkede derin bir yoksulluk yaşanırken kendisinin özel bir uçakla seyahat edemeyeceğini dile getirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meksika Cumhurbaşkanı 'lüks' diyerek makam uçağını sattı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırıya: Acılı insan her şeyi söyleyebilir, hakkım varsa helal ettim

Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırıya: Acılı insan her şeyi söyleyebilir, hakkım varsa helal ettim

Ekrem İmamoğlu mesajını, deprem bölgesinden verdi: Ayağa kalkacağız

Ekrem İmamoğlu mesajını, deprem bölgesinden verdi: Ayağa kalkacağız

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Hocaefendi'den Ramazan Bayramı duası

Hocaefendi'den Ramazan Bayramı duası

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Muhammet Yakut 6. videoda açtı ağzını yumdu gözünü

Muhammet Yakut 6. videoda açtı ağzını yumdu gözünü

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Bayram yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti

Bayram yardımı izdihamı: 78 kişi hayatını kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron fena yuhalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron fena yuhalandı

Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı

Cevheri Güven, Muhammed Yakut dosyasını açtı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:24:50